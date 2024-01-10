大馬羽賽／挑戰第5冠開紅盤 戴資穎退世界第9奪新年首勝

屬於BWF超級1000系列大賽的馬來西亞公開賽今天全面開戰，尋求賽史第5冠的「一姊」戴資穎打頭陣，擔任第一球場開場的她順利以23：21、21：19奪勝，新賽季有好的開始。

小戴新賽季首戰遭遇世界排名第9的美籍華裔女將張蓓雯，過去雙姝對戰12次，最近一次交手是去年日本熊本大師賽，當時小戴因身體狀況打到第三局退賽，讓張蓓雯止住交手8連敗。

新年第一場就碰頭，小戴打出6：1的開場，16：12領先時更反守為攻，反手拍直接將球精準送到對角網前邊線，讓張蓓雯只能望球興嘆；接續小戴先取得20：17的「局末點」優勢，但連續3個機會都沒拿下，再因發球出節錯過第4個機會，所幸第5個局點仍拿下，以23：21先下一城。

戴資穎2024首戰順利以23：21、21：19奪勝，新賽季有好的開始。 圖／Badminton提供

第二局前對雙方比分拉鋸，小戴以11：9領先進入技術暫停，但恢復比賽後一度13：10的領先又讓張蓓雯連拿3分追平，分數僵持下小戴仍沈穩應戰，逼迫張蓓雯出現連續失誤，最終以21：19收下新年第一勝。

馬來西亞公開賽總獎金130萬美金，昨天9組台將登場只有女單「中租學霸」許玟琪和男雙李芳任／李芳至闖關；今天共有有7組台將出賽，已拿下賽史4冠的小戴開場奪勝後，包括男單「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維和李佳豪和女單宋碩芸、男雙李哲輝／楊博軒和混雙張課琦／李芷蓁也將上陣搶勝。

戴資穎2024首戰順利以23：21、21：19奪勝，新賽季有好的開始。 圖／Badminton提供