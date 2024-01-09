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高球／老虎伍茲宣布與Nike結束27年合作 期間賺進5億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
高球名將老虎伍茲。 路透
高球名將老虎伍茲。 路透

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在社群網站宣布，與知名運動品牌「Nike」結束27年合作關係，並未透露下一步。

老虎伍茲發文感謝Nike長期以來的支持，「27年前我非常幸運與世界級品牌展開合作，之後的日子充滿許多奇妙時刻和回憶。如果要我逐一列舉，肯定數不完。奈特（Phil Knight，Nike創辦人）的熱忱和遠見，撮合Nike和Nike Golf的合作。我想親自感謝他，很幸運能和Nike員工和運動員們合作。」

老虎伍茲未透露接下來要和哪個品牌合作，他只表示，「肯定有下個篇章，我們洛杉磯見。」

Nike官方也發布聲明感謝老虎伍茲：「你挑戰了競爭對手、刻板印象、慣例和傳統思考方式。你也挑戰我們，更重要的是挑戰自己，對此我們心存感激。」

老虎伍茲1996年加入PGA美巡賽，同年與Nike簽約，1997年就奪下名人賽冠軍，展開高球傳奇生涯。紅色上衣、黑長褲及上衣領口的Nike商標，成為他的標誌性穿搭。據《富比世》預估，他27年來與Nike合作，共賺進約5億美元（約新台幣155億）。

老虎伍茲 Nike

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