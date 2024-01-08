足球／竟被性感AI美女騙了 德國球員索要連絡方式成笑話
據英國「每日郵報」報導，一名德國著名足球員居然被AI生成美女「性感美照」給騙了，這名球員透過私訊方式向AI生成美女索要聯絡方式，結果對話被流出，成了笑話。
在IG帳號有20萬粉絲的艾米莉(Emily Pellegrini)，是由AI生成的美女，同時還有一個孿生美女菲娜(Fiona Pellegrini)一起現身，不過，一開始透過IG傳播美照，在外界不知情下，很多人都被騙了；如今她在歐洲獲得不少足球員、網球選手、綜合格鬥選手，甚至億萬富翁等人的關注，助長聲勢，讓艾米莉一時之間爆紅，報導指出在短短一個半月，就能在成人網站賺進9萬英鎊(約350萬台幣)。
有趣的是，據報導，一名著名德國足球員與這名AI美女對話流出，從對話來看，這名球員三次詢問她是否有「Whats App」。她回答說她只有IG，然後這球員就問說，「我們如何保持聯繫，讓我們能夠互相了解？」雖這位球員的名字仍未被公開，但看來這名球員「把妹」AI美女留言，也成了眾人討論話題。
如今艾米莉已在IG上證實是AI生成美女，不過，仍令很多人不敢置信。
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