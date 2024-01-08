高球／日立冷氣慈善盃 錢珮芸末輪逆轉奪冠

日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽今天在高雄信誼球場進行最終回合，旅美好手錢珮芸抓3博蒂、獵1鷹、0柏忌的完美演出繳出67桿，最終以3天低於標準9桿的207桿逆轉奪冠。

總獎金新台幣1000萬元的日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽，前2回合結束由劉嬿以總桿數低於標準6桿、1桿之差單獨領先，而錢珮芸則以總桿數低於標準4桿的成績排名第3緊追在後。

今天最終回合的前9洞，劉嬿和錢珮芸都繳出33桿，雙方差距沒有縮小，不過到了關鍵第13洞的3桿洞，劉嬿因3推花了5桿吞下雙柏忌，反觀錢珮芸第13、14洞連續抓博蒂，順利逆轉衝上領先榜首。

拿下250萬冠軍獎金的錢珮芸也盛讚對手劉嬿的好表現，認為劉嬿不論鐵桿和推桿都表現得相當出色。錢珮芸賽後受訪時提到，前9洞一直抓不到球場的草紋，「幸好依舊堅持下去，等到對手轉場後發生失誤，才讓我有機會超前領先。」

和冠軍擦身而過的劉嬿，最終仍以2桿之差單獨拿下亞軍，她說：「今天許多推桿都滿可惜的，雖然沒能替自己職業生涯再添一勝，但經過這場比賽後我對自己更有信心。」