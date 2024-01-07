網球／納達爾甫復出便再受傷 確定將缺席澳網
西班牙網球名將納達爾（Rafa Nadal）今天表示，他上週在布里斯本國際網賽肌肉輕微撕裂傷，將缺席本月澳網。納達爾曾拿下22座大滿貫冠軍，因傷缺賽近一年，最近才剛復出。
路透社報導，納達爾去年澳網第2輪輸給美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald）爆冷出局後，進行了二輪髖關節手術，休養了近一年後，上週才在澳洲布里斯本國際網賽（Brisbane International）迎來令人期待以久的復出。
但今年已37歲的納達爾上週在布里斯本國際網賽男單8強，輸給澳洲選手湯普森（Jordan Thompson），左大腿又再受傷。
納達爾在社群媒體X（前身推特）發表聲明指出：「我在布里斯本的上場比賽中，我的肌肉發生了小問題，誠如大家所知，這讓我感到擔心。」
他還說：「在到達墨爾本後，我就有機會進行核磁共振造影（MRI），發現我的肌肉輕微撕裂傷，不是在我原先受傷的部位，這是個好消息。」
納達爾說：「現在，我未準備好在最高要求的賽事層級上，進行5盤大戰。我正飛回西班牙看醫生，接受一些治療並休養。」
Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024
Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言