網球／納達爾甫復出便再受傷 確定將缺席澳網

西班牙網球名將納達爾(Rafa Nadal)今天表示,他上週在布里斯本國際網賽肌肉輕微撕裂傷,將缺席本月澳網。納達爾曾拿下22座大滿貫冠軍,因傷缺賽近一年,最近才剛復出。

路透社報導,納達爾去年澳網第2輪輸給美國選手麥唐納(Mackenzie McDonald)爆冷出局後,進行了二輪髖關節手術,休養了近一年後,上週才在澳洲布里斯本國際網賽(Brisbane International)迎來令人期待以久的復出。

但今年已37歲的納達爾上週在布里斯本國際網賽男單8強,輸給澳洲選手湯普森(Jordan Thompson),左大腿又再受傷。

納達爾在社群媒體X(前身推特)發表聲明指出:「我在布里斯本的上場比賽中,我的肌肉發生了小問題,誠如大家所知,這讓我感到擔心。」

他還說:「在到達墨爾本後,我就有機會進行核磁共振造影(MRI),發現我的肌肉輕微撕裂傷,不是在我原先受傷的部位,這是個好消息。」

納達爾說:「現在,我未準備好在最高要求的賽事層級上,進行5盤大戰。我正飛回西班牙看醫生,接受一些治療並休養。」

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

