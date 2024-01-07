網球／納達爾甫復出便再受傷 確定將缺席澳網

西班牙網球名將納達爾（Rafa Nadal）今天表示，他上週在布里斯本國際網賽肌肉輕微撕裂傷，將缺席本月澳網。納達爾曾拿下22座大滿貫冠軍，因傷缺賽近一年，最近才剛復出。

路透社報導，納達爾去年澳網第2輪輸給美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald）爆冷出局後，進行了二輪髖關節手術，休養了近一年後，上週才在澳洲布里斯本國際網賽（Brisbane International）迎來令人期待以久的復出。

但今年已37歲的納達爾上週在布里斯本國際網賽男單8強，輸給澳洲選手湯普森（Jordan Thompson），左大腿又再受傷。

納達爾在社群媒體X（前身推特）發表聲明指出：「我在布里斯本的上場比賽中，我的肌肉發生了小問題，誠如大家所知，這讓我感到擔心。」

他還說：「在到達墨爾本後，我就有機會進行核磁共振造影（MRI），發現我的肌肉輕微撕裂傷，不是在我原先受傷的部位，這是個好消息。」

納達爾說：「現在，我未準備好在最高要求的賽事層級上，進行5盤大戰。我正飛回西班牙看醫生，接受一些治療並休養。」