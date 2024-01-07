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足球／巨大醜聞？法媒爆2021年梅西金球獎是球隊賄賂得到

聯合新聞網／ 綜合報導
法國媒體爆料，梅西獲得2021年金球獎是球隊賄賂「法國足球雜誌」前主編所得到。 路透通訊社
法國媒體爆料，梅西獲得2021年金球獎是球隊賄賂「法國足球雜誌」前主編所得到。 路透通訊社

阿根廷足球明星梅西(Linoel Messi)在世界足壇地位不可動搖，然而據法國媒體「世界報」於今天爆料，法國檢察官辦公室自2022年開始，調查法巴黎甲聖日耳曼(PSG)卡達籍老闆赫萊菲(Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi)一些非法行為，其中調查文件中發現一件球隊相關事務，球隊曾讓公關總監里貝斯(Jean-Martial Ribes)於2021年，用各種好處賄賂時任「法國足球雜誌」主編費雷(Pascal Ferre)，讓當時陣中球星梅西奪下該年金球獎榮譽，令呼聲極高的波蘭球星萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)以33票落馬；媒體指出，此事若是事實，「將是足球界一個巨大醜聞」。

金球獎前身為「世界足球先生」，由「法國足球雜誌」每年由專業人士進行票選選出，並舉辦年度頒獎，代表該年度最出色的男子足球員，是一個受到全球足球界相當重視的大獎，其中梅西連同去年2023年再次獲獎，生涯累積8次，居史上最多的一位；葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)獲得5次居史上第二。

然而2021年8月梅西由西甲巴塞隆納轉戰法甲巴黎聖日耳曼，其實效力球隊之初，表現並沒有特別出色，整季只有6個進球，梅西該年與前東家巴塞隆納雖贏得西班牙盃，卻在歐冠盃16強就遭淘汰；相較於該年另一位提名者效命德甲拜仁慕尼黑的萊萬(現為巴塞隆納)，當年球季有41個進球，並贏得世俱盃冠軍，各界都認為表現比梅西更佳，但最終萊萬仍敗北，無緣為波蘭拿下史上首次金球獎榮耀，但梅西那次獲獎，確實有不少批評聲浪。

據「世界報」報導，法國檢察官調查發現，球隊透過里貝斯不斷給費雷(目前已卸任主編)各種好處，包括比賽VIP門票、卡達航空的豪華旅行及高額看比賽商務艙機票。報導還說，里貝斯向PSG老闆提出「有要進行遊說工作」，如此一來，才能讓梅西在加盟球隊第一年就再次贏得金球獎。

不過，目前仍無直接證據證實PSG老闆與2021年梅西獲得金球獎有關，只能待最後調查結果，才對這一年金球獎結果蓋棺論定。

巴黎 法國 足球 總監

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