田徑／楊俊瀚推個人品牌 目標辦街頭田徑賽

去年杭州亞運為中華田徑隊摘下唯一獎牌，台灣「最速男」楊俊瀚今年目標除力拚巴黎奧運資格，個人也有重大突破，今天他宣布推出個人品牌LOGO，設計理念融入自己阿美族名字「FUTING」，今年更將舉辦「FUTING CUP 60公尺速度挑戰賽」，讓田徑更貼近民眾。

杭州亞運摘下200公尺銅牌的楊俊瀚，新年剛過27歲生日，休息後已投入冬季訓練，預計3月中會從澳洲展開新賽季，4月開始在亞洲賽事爭取巴黎奧運積分，「今年是奧運年，目標前進奧運，目前積分，兩項（100公尺、200公尺）都有在名單內，最終目標是奧運時可以繼續突破自我，跑出個人最佳成績。」

奧運也是觸動楊俊瀚推出個人品牌和賽事的契機，他透露上屆東京奧運後，陸續參加許多活動，讓他興起可以整合身邊資源，舉辦田徑賽，讓更多人參與、認識田徑，「FUTING CUP 60公尺速度挑戰賽」只是一個起頭，他最終目標是舉辦街頭田徑賽，讓民眾用不同以往的方式接觸田徑和競技選手。

楊俊瀚理想中的街頭田徑賽，除了徑賽，田賽也打算納入，他笑說有這想法後，身邊的選手、教練想法都問完一輪，得到都是很正向的回饋，雖明白想在台北指標區域像是信義區、自由廣場舉辦有很高難度，但仍盼將想像化為實際畫面。