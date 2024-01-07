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跆拳道／國手林唯均捐獎金 促成台韓交流

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
跆拳道國手林唯均（前左六）杭州亞運摘銀，弘昇油漆公司董事長徐原益贊助20萬元獎金，林唯均回饋母校中港高中，促成與韓國忠南體育高中交流。圖／台中市工策會提供
跆拳道國手林唯均（前左六）杭州亞運摘銀，弘昇油漆公司董事長徐原益贊助20萬元獎金，林唯均回饋母校中港高中，促成與韓國忠南體育高中交流。圖／台中市工策會提供

台中市中港高中以培育跆拳道人才聞名，在杭州亞運摘下銀牌的跆拳道國手林唯均回母校與學弟妹一起訓練，在地企業捐贈20萬獎金給林唯均，她回饋母校，促成韓國忠南體育高中總教練柳明元與21名韓國學生來台交流，台韓學子切磋跆拳道，提高雙方技術水準，增進國際視野。

台中弘昇油漆公司董事長徐原益贊助林唯均20萬元獎金。林唯均將獎金回饋母校，促成韓國忠南體育高中到台中移地訓練，造福兩地學子交流。

中港高中跆拳道總教練楊家維說，中港高中跆拳道隊校友在國內外賽事皆有出色表現，林唯均年僅20歲就獲亞運銀牌，被體壇視為奧運培訓熱門選手，接下來他會進駐國訓中心，擔任林的黃金計畫專案教練，積極備戰國際賽事爭取積分排名，奧運奪牌指日可待。

楊家維說，中港高中與韓國忠南體育高中淵源頗深，過去已有移地訓練經驗，學生相互切磋，有技術及文化交流，對學生是寶貴經驗。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中跆拳道運動風氣盛行，林唯均學生時期特別從北部到台中就學，接受中港高中跆拳道總教練楊家維指導，去年首次出戰亞運展現大將之風奪銀；工策會媒合在地企業共同合作，培育運動人才讓世界看見台灣、台中。

跆拳 體育 林唯均

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