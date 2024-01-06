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網球／澳網出賽沒百分百把握 納達爾：身體狀況難掌握

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布里斯本網賽止步四強後，納達爾表示目前不敢保證能打澳網。 法新社
布里斯本網賽止步四強後，納達爾表示目前不敢保證能打澳網。 法新社

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在去年澳網於第二輪止步後，6月進行了臀部手術，儘管他日前宣告復出，並且在布里斯本網賽挺進到男單8強，不過在輸球後他也透露，目前對於澳網是否能夠順利出賽還沒有百分之百的把握。

去年澳網受傷後過去一年幾乎都在養傷的納達爾，選擇布里斯本網賽作為復出後首戰，並且一路挺進到8強賽後才遭到澳洲選手湯普森（Jordan Thompson）逆轉止步，復出首戰無緣4強。

不過外界更關心的是納達爾能否趕上14日展開會內賽賽程的澳網，挑戰個人生涯第3座澳網冠軍，對此，納達爾也坦言確實無法百分之百確定出賽，「我希望有機會在下周恢復訓練，然後在墨爾本比賽，老實說我現在對於任何事情都沒有百分之百把握。」

納達爾指出，過去一年在幾乎沒有出賽的情況下，他的身體狀況確實是難以掌握的，不過這與他的傷勢沒有太大的關係，而是肌肉感覺的問題，「一年不打球，像我這樣的身體很多事情都可能發生，我希望我的肌肉仍然充滿力量，如果真的是這樣，那事情就完美了。」

納達爾 澳網 湯普森

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