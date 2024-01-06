布里斯本網賽／輸給湯普森 納達爾復出首站止步4強
西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲布里斯本國際網賽（Brisbane International）輸給澳洲選手湯普森（Jordan Thompson），止步男單前4強。
法新社報導，湯普森第2盤保住3個賽點，終場以5-7、7-6 (8/6)、6-3擊敗納達爾布里斯本國際網賽。
納達爾表示，他原本有很多機會贏得比賽，但未能把握住。
他說：「我必須接受。經過1年（未參加比賽），這是正常情形。」
湯普森在這場歷時3小時25分的馬拉松式比賽中打敗納達爾，4強賽將面對保加利亞好手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。
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