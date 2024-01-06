布里斯本網賽／輸給湯普森 納達爾復出首站止步4強

身邊的朋友都有日本騎單車的經驗，心裡也默默埋下想完成一趟日本單車之旅的想法，尤其是看完朋友傳來的影片，覺得島根縣有山有海也太美了，有時間一定要去島根騎車，腦海裡浮現了旅行規劃。

2024-01-05 10:09