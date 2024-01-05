自由車／挖掘李廷威 LGS盼培養成功的亞洲自由車手

透過自由車96聯賽挖掘到台灣車手李廷威，斯洛維尼亞職業三級車隊LGS經理波亞尼克（Tomaz Poljanec）透露，亞洲的整體環境不如歐洲，期盼培養出1名成功的亞洲車手。

去年在自由車「96聯賽」包辦總冠軍橘衫、登山王紅點衫的台灣車手李廷威，如願得到「盧比安納高士特森地客洲際」車隊（Continental Cycling TeamLjubljana Gusto Santic，LGS）合約，將轉戰歐洲職業自由車舞台。LGS經理波亞尼克更親自來台參與加盟儀式，展現對李廷威的重視。

LGS車隊過往曾培育出2020、2021年的環法冠軍波加查（Tadej Pogacar），波亞尼克指出，因為96聯賽才注意到李廷威，「否則之前台灣車手幾乎沒有能見度，所以不到非常了解。」他期許李廷威盡快融入車隊，以在歐洲賽事完賽為目標，甚至成為下一個波加查。

對於台灣車手的印象，波亞尼克透露，雖然經驗比不上歐洲車手，但卻非常努力，「一開始目標不會放得很遠，我覺得一步步慢慢來，等到適應之後，再來設定其他目標。」

波亞尼克更提到，歐洲車手可能從小就開始接觸，到了15、16歲已經能很了解整個自由車競技，反觀亞洲車手，不僅是台灣，還包含日本、中國及印尼等，成熟度皆不如歐洲車手，「所以我們希望培養出1名成功的亞洲車手，這樣也代表我們是很強的車隊，並把這個經驗納入培訓體系中。」