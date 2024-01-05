高球／日立冷氣慈善盃女子高球賽 李旻首日69桿領先

日立冷氣慈善盃女子高爾夫球賽，今天在高雄信誼球場進行首回合賽事，台灣旅美好手李旻抓下5個博蒂、吞2柏忌，繳出69桿單獨位居領先。

李旻今天從第1洞出發，前9洞抓2博蒂、吞1柏忌，後9洞狀態持續加溫，收尾的最後4洞抓了3博蒂，另吞1柏忌，首日繳出全場最佳的69桿。

去年11月考完美國職業女子高爾夫巡迴賽（LPGA）資格考試的李旻，接著就進行揮桿動作改造，目前還在適應，影響到她去年底台灣職業女子高爾夫巡迴賽（TLPGA）的封關戰，台灣大哥大女子公開賽前2回合打完就遭到淘汰。

不過在經過2週調整後，李旻漸入佳境，她接受中央社訪問時提到，其實現在開球和鐵桿還是會歪，「但今天的推桿感覺蠻好的，才能有這樣的桿數表現」。

李旻表示，這座球場有不少洞不好攻略，因此揮桿時需要多思考一下，看哪裡的落點才是安全的，「不過今年移師南台灣比賽，天氣確實溫暖很多，以往我們旅外球員在休季期間回台灣參賽，天氣都很冷」。

李旻透露，今年在LPGA的參賽資格算是排在比較後面，所以上半年許多比賽可能都會先從週一資格賽拚拚看，如果成績好的話，下半年就有機會打更多比賽。

除了李旻之外，包括洪玉霖、邱齡緹以及2名泰國選手都僅以1桿之差緊追在後，並列第2。

總獎金新台幣1000萬元的日立冷氣慈善盃女子高球賽，今年吸引台灣、泰國、日本及馬來西亞等國家共105名職業球員及3名國內業餘選手參賽。