快訊

曾獲金曲最佳新人…謝震廷與女爆口角、當街亮水果刀 遭壓制畫面曝光

62歲趙傳驚爆受傷送醫 昔日宿敵感嘆：追不上了

自由車／李廷威「96聯賽」包辦雙冠 開心一圓旅歐夢

中央社／ 台北5日電
去年在自由車「96聯賽」包辦總冠軍橘衫、登山王紅點衫的台灣車手李廷威即將旅歐，坦言是美夢成真。圖／大會提供
去年在自由車「96聯賽」包辦總冠軍橘衫、登山王紅點衫的台灣車手李廷威即將旅歐，坦言是美夢成真。圖／大會提供

去年在自由車「96聯賽」包辦總冠軍橘衫、登山王紅點衫的台灣車手李廷威，獲得LGS車隊的青睞，將轉戰歐洲職業自由車舞台，他興奮地說：「感覺美夢成真。」

看著學長杜志濠旅歐後進步飛速，讓李廷威從3年前萌生征戰歐洲賽場想法，在貴人牽線下，他如願得到斯洛維尼亞職業三級車隊「盧比安納高士特森地客洲際」（Continental Cycling Team Ljubljana GustoSantic，LGS）的合約，並給自己2到3年時間，往職業二級甚至職業一級目標前進。

「在歐洲有最新的資訊、更多比賽，而且能跟很多厲害的人一起訓練、競爭，這是繼續騎（自由車）下去最棒的管道。」李廷威說，過往不少學長也曾加入該車隊，都說這個車隊很棒，是很好的機會，「重點是把握時間，我也覺得可以嘗試。」

即便英文程度不好，甚至自嘲「只講得比猩猩好一點」，但李廷威完全不擔心適應問題，「我也是笑口常開的人，所以應該沒有問題。」他笑說，感覺隊友都很厲害，期許自己也能變得更強，「最近都沒有偷懶，或是輕易放過自己。」

斜槓經營YouTube頻道「新店奧特曼」的李廷威透露，頻道仍會持續更新，「跟大家分享在這邊比賽、在歐洲生活的感覺，假設我的英文可以進步，也是不錯的題材。」

預計4月前往車隊報到，李廷威希望與隊友順利溝通，跟上大家訓練、飲食節奏，「因為馬上就會有比賽，所以先完成車隊目標，接下來才有機會挑戰更困難的目標。」

自由車

延伸閱讀

影／韓國瑜來了！合體楊瓊瓔車掃 熱情粉絲持公仔合影

影／盧秀燕押地藍白車隊路上巧遇 互喊：柯文哲加油、黃健豪凍蒜

影／柯文哲台中車隊掃街 力拚搖擺州票源

柯文哲台中車隊掃街 三度巧遇藍營小雞、互道加油

相關新聞

自由車／李廷威「96聯賽」包辦雙冠 開心一圓旅歐夢

去年在自由車「96聯賽」包辦總冠軍橘衫、登山王紅點衫的台灣車手李廷威，獲得LGS車隊的青睞，將轉戰歐洲職業自由車舞台，他...

羽球／戴資穎大馬賽首輪對決張蓓雯 外媒點出1項神紀錄

我國一姊戴資穎曾於球后寶座在位214周、是歷史紀錄保持人，期間3度在年初以球后身分開季，且以球后身分結束賽季。 世界羽聯（BWF）新賽季即將展開，首站為超級1000系列的馬來西亞公開賽，將在1月

自行車／解鎖日本騎車：島根半島東部海岸線

身邊的朋友都有日本騎單車的經驗，心裡也默默埋下想完成一趟日本單車之旅的想法，尤其是看完朋友傳來的影片，覺得島根縣有山有海也太美了，有時間一定要去島根騎車，腦海裡浮現了旅行規劃。

高球／日立冷氣慈善盃 高雄開打

日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽今起至1月7日在高雄信誼球場慈善開打！日立冷氣慈善盃今年將邁入第16年，為全世界首場職業高...

高球／高協辦頒獎受贈典禮 中華隊將與南韓隊赴泰集訓

2024年中華高協國家隊員頒獎授證典禮，今天在台北市南京東路二段高協會址舉行，中華高球協會理事長王政松親臨主持，他透露今...

桌球／世團賽2月登場 林昀儒鄭怡靜領軍拚奧運資格

2024年世界桌球團體錦標賽2月16日將在韓國釜山登場，8強隊伍將可取得巴黎奧運資格，台灣男、女團將分別由林昀儒與莊智淵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。