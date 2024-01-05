自由車／李廷威「96聯賽」包辦雙冠 開心一圓旅歐夢

去年在自由車「96聯賽」包辦總冠軍橘衫、登山王紅點衫的台灣車手李廷威，獲得LGS車隊的青睞，將轉戰歐洲職業自由車舞台，他興奮地說：「感覺美夢成真。」

看著學長杜志濠旅歐後進步飛速，讓李廷威從3年前萌生征戰歐洲賽場想法，在貴人牽線下，他如願得到斯洛維尼亞職業三級車隊「盧比安納高士特森地客洲際」（Continental Cycling Team Ljubljana GustoSantic，LGS）的合約，並給自己2到3年時間，往職業二級甚至職業一級目標前進。

「在歐洲有最新的資訊、更多比賽，而且能跟很多厲害的人一起訓練、競爭，這是繼續騎（自由車）下去最棒的管道。」李廷威說，過往不少學長也曾加入該車隊，都說這個車隊很棒，是很好的機會，「重點是把握時間，我也覺得可以嘗試。」

即便英文程度不好，甚至自嘲「只講得比猩猩好一點」，但李廷威完全不擔心適應問題，「我也是笑口常開的人，所以應該沒有問題。」他笑說，感覺隊友都很厲害，期許自己也能變得更強，「最近都沒有偷懶，或是輕易放過自己。」

斜槓經營YouTube頻道「新店奧特曼」的李廷威透露，頻道仍會持續更新，「跟大家分享在這邊比賽、在歐洲生活的感覺，假設我的英文可以進步，也是不錯的題材。」

預計4月前往車隊報到，李廷威希望與隊友順利溝通，跟上大家訓練、飲食節奏，「因為馬上就會有比賽，所以先完成車隊目標，接下來才有機會挑戰更困難的目標。」