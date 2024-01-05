羽球／戴資穎大馬賽首輪對決張蓓雯 外媒點出1項神紀錄

我國一姊戴資穎曾於球后寶座在位214周、是歷史紀錄保持人，期間3度在年初以球后身分開季，且以球后身分結束賽季。

世界羽聯（BWF）新賽季即將展開，首站為超級1000系列的馬來西亞公開賽，將在1月9日展開，戴資穎首輪對手是世界排名第9的張蓓雯。

羽球媒體「Statminton」近日也發文提問，當今5個單項世界第一，年末能否以第一收尾。目前世界第一是男單安賽龍、女單安洗瑩、男雙王昶／梁偉鏗、女雙陳清晨／賈一凡、混雙鄭思維／黃雅瓊。

該媒體指出2017年後，年初和年終都高居世界第1的球員，戴資穎最多次，她在2017、2018和2021年辦到過，日本前球王桃田賢斗則是在2019和2020年達成。