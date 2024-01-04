桌球／世團賽2月登場 林昀儒鄭怡靜領軍拚奧運資格

2024年世界桌球團體錦標賽2月16日將在韓國釜山登場，8強隊伍將可取得巴黎奧運資格，台灣男、女團將分別由林昀儒與莊智淵、鄭怡靜與陳思羽領銜，爭奪巴黎奧運席次。

2024年世界桌球團體錦標賽為巴黎奧運資格賽之一，2月16日至25日將在韓國釜山舉行，預計將分為預賽、淘汰賽階段，進入8強隊伍，除了能參加巴黎奧運團體賽外，還能獲得2個單打席次。

台灣男團預計將由一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵，率領高承睿、黃彥誠、馮翊新參賽，女團則由鄭怡靜與陳思羽攜手李昱諄、鄭先知、王意如等人出征。

台灣男團目前世界排名第9，前8名依序為中國、德國、韓國、法國、日本、瑞典、巴西、葡萄牙。而台灣女團排名第4，僅次於中、日、德。

台灣隊2月初將先在國訓中心集訓，規劃大年初五（2月14日）出發，台灣隊總教練吳文嘉接受中央社記者訪問時表示，台灣隊勁敵包括中國、德國、日本、韓國、香港隊，而他評估，「挺進8強應該沒問題。」

除了團體和單打項目外，中華民國桌球協會秘書長葉國欽看好，由於目前林昀儒與陳思羽混雙世界排名高居第5，台灣隊很有機會取得滿額奧運席次。