網球／傷後復出首戰告捷 納達爾情緒激動：深感自豪

西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲布里斯本國際網賽首輪，擊敗前美網冠軍提姆（Dominic Thiem），因傷缺賽近一年後復出首戰旗開得勝。

法新社報導，納達爾現年37歲，曾拿下22座大滿貫賽男單冠軍，今天在滿座的派特賴夫特球場（PatRafter Arena）展現精準的擊球，以7比5、6比1直落二拿下勝利，看起來狀況極佳。

納達爾去年澳網第2輪輸給美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald）爆冷出局後，進行了二輪髖關節手術，今天與提姆對戰前，他未曾角逐任何單打比賽。

他今天在賽後表示：「在經歷可能是我網球生涯最艱難的其中一年後，坦白說，對我而言，今天無疑是情緒激動且重要的一天。」

納達爾說：「在一年後有機會復出，在一群很棒的觀眾前打球，而且第一天就以我認為的非常棒水準進行比賽，這讓我們感到自豪。」

納達爾的長時間休養令人憂心，他的網球生涯可能已經結束，但納達爾本週指出，他一直決心在2024年球季復出。

在賽前，他坦承這「很有可能」是自己的最後一個球季，但如果他的身體狀況良好，不排除繼續比賽的可能性。

納達爾今天在賽後還說：「我懷念自己健壯的日子，我懷念競爭的感覺，以及在這樣的滿堂觀眾面前揮拍競技。」