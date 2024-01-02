桌球／WTT男子年終賽3日開打 林昀儒首輪出戰中國梁靖崑
總獎金34萬美元（約新台幣1056萬元）的WTT男子年終賽明天將在卡達杜哈開打，台灣唯一參賽的桌球好手林昀儒，首輪將對上中國好手、世界第4的梁靖崑。
依照最新的男子世界排名，台灣22歲好手林昀儒目前高居世界第6，不過籤運不太好的他，首輪就將對上世界第4的梁靖崑。
根據世界桌球大聯盟（WTT）官網數據顯示，林昀儒生涯交手過梁靖崑2次，全以2比4的局數落敗，最近一次就是在去年WTT新鄉冠軍賽4強。
如果林昀儒首輪16強能順利過關的話，接下來8強也很可能再對決世界排名第9的中國選手林詩棟。
WTT男子年終賽男單16名參賽選手當中，就有6名是中國選手，包括球王樊振東，以及世界排名第2到4名的王楚欽、馬龍、梁靖崑，世界第7的林高遠、第9的林詩棟等人。
這場比賽參加就保底可獲得獎金1.2萬美元（約新台幣37萬元），奪冠的球員可獲得4萬美元（約新台幣124萬）以及1500分的世界排名積分。
杜哈從本週起相當熱鬧，除了1月3日至5日的男子年終賽外，接著後續2週還要陸續進行總獎金25萬美元的WTT杜哈球星挑戰賽、8萬美元的WTT杜哈挑戰賽等。
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