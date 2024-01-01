自由車／上周還傳甜蜜合照！奧運好手被控涉嫌開車撞死妻子

2023年底澳洲運動界發生一件駭人聽聞之事，曾代表澳洲獲2012年奧運自由車團隊追逐賽銀牌及2020東京奧運(2021年舉辦)個人計時賽銅牌的男子好手丹尼斯(Rohan Dennis)，遭到澳洲警方逮捕並被控涉嫌開車撞死妻子也是自由車選手霍金絲(Melissa Hoskins)，蓄意謀殺，令人意外的是，他日前還在個人IG上傳全家福合照，一家四口和樂融融都笑得開懷，卻沒想到在上周末發生這件慘案，至於行兇原因，警方仍在調查中。

據報導指出丹尼斯妻子是在上周末住家附近的路上，被一輛車子撞上送醫，一天之後宣告不治，後來警方查出撞死她的人竟是丈夫，指控丹尼斯危險駕駛及蓄意致人於死，鄰居指出，「我們從來沒有在這條街上看到過這樣的景象，這真是太可怕了。」

報導中並未說明丹尼斯殺害妻子的原因， 只提到丹尼斯暫時獲得保釋，預計3月13日開庭。丹尼斯與妻子是在2017年訂婚，2018年結婚，生下兩個孩子。