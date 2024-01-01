快訊

日本石川縣16時10分發生地震 最大震度7、發布海嘯警報

「台灣失落20年」吳欣盈喊拚經濟：年輕人不敢結婚生子 藍綠沒責任？

獨／少了這一味！ 麥克雞塊「口感差很大」原因曝光

網球／2023年球季失望收場 墨瑞透露2024或許是最後1年

中央社／ 布里斯本31日綜合外電報導
今年可能是墨瑞職網生涯最後一季。 法新社
今年可能是墨瑞職網生涯最後一季。 法新社

兩度在英國溫布頓網球錦標賽封王的墨瑞（Andy Murray）表示，在病痛和受傷打亂他新球季的準備工作下，2024有可能是他封拍退休前的最後一個賽季。

法新社報導，墨瑞2024年賽季以布里斯本國際網賽（Brisbane International）打頭陣，為1月中旬開打的澳洲公開賽暖身。

36歲的墨瑞目前世界排名42。他2023年最後參與的4場錦標賽僅贏過1場比賽，以失望結束這一年。

墨瑞2018年髖骨動刀後也曾看似即將步上退休之路，但卻愈挫愈勇，愈打愈順手；如今，他坦承，如果接下來12個月和2023年情況相差無幾，他將結束職業網球生涯。

他告訴英國廣播公司（BBC）說：「如果我的情況跟去年年底差不多，那我大概就不會繼續走下去了。」

「但是如果狀態還行，成績不錯、打得也很好，那樂趣就還在，我就可以預期自己會繼續打下去。」

「我們看看這一年情況吧，看這個身體還撐不撐得住。如果萬事都好，我很樂意繼續打下去；如果情況不好，沒錯，這可能會是最後一年。」

墨瑞先後於2013、2016在溫網男單登頂，也曾在2012年美國公開賽奪冠，巔峰時與瑞士「特快車」費德勒（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞約克維奇（Novak Djokovic）並列為網壇四大天王。

這4人中，費德勒已於2022年退休；納達爾2023年休息養傷後，現暗示2024不見得會是最後一年；約克維奇雖已有破紀錄的24座大滿貫賽金盃，但仍希望再多收集一些再退休。

納達爾 Roger Federer

延伸閱讀

NBA／納達爾傷後復出 BBC：他鬆口2024未必生涯最後一舞

澳網／1月中開打 納達爾、大坂直美回歸 約克維奇拚第11冠

費納喬對決20年，重溫難以複製的網球美好年代

網球／明年復出 納達爾打預防針「不期不待」

相關新聞

NBA／納達爾傷後復出 BBC：他鬆口2024未必生涯最後一舞

因傷休兵12個月的西班牙名將納達爾今天重返賽場，復出首秀與同胞羅培茲出戰澳洲布里斯本國際網賽男雙賽事，遭到地主對手直落二...

健走／元旦萬步健走迎接2024 打造體育健康之都

迎接新的一年，台北市政府體育局與財團法人希望基金會共同主辦 「2024元旦健走」活動，今早在台北市副市長林奕華及「飛躍...

網球／2023年球季失望收場 墨瑞透露2024或許是最後1年

兩度在英國溫布頓網球錦標賽封王的墨瑞（Andy Murray）表示，在病痛和受傷打亂他新球季的準備工作下，2024有可能...

網球／幾乎要放棄…睽違年餘大坂直美回歸網賽 曝因1事重燃熱情

日本網球名將大坂直美回歸球場，準備參加布里斯本網賽。她今天坦承自己幾乎要放棄網球，但在今年成為新手媽媽後才重燃對網球的熱...

運動產業博覽會閉展倒數 黃筱雯、王冠閎接力站台

為期10天的2023台灣運動產業博覽會運動明星接力出席跨年周末活動，中華奧會邀請到2020年東京奧運銅牌拳擊好手黃筱雯以...

綠茵瞭望／英國首富入主 曼聯能大翻身？

英超豪門曼聯迎來了新管理層，大英最有錢的男人，英力士集團董事長拉特克利夫爵士（Jim Ratcliffe，以下簡稱拉爵）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。