運動產業博覽會閉展倒數 黃筱雯、王冠閎接力站台

為期10天的2023台灣運動產業博覽會運動明星接力出席跨年周末活動，中華奧會邀請到2020年東京奧運銅牌拳擊好手黃筱雯以及杭州亞運銀牌泳將王冠閎30日出席「典範運動員」講座，分享自身經歷以及新年期許，高人氣的兩位選手吸引許多粉絲到場支持，兩人額外加碼回饋粉絲，現場跟民眾拍照、熱情互動，民眾也直呼，他們講得好棒，很感動。

平時民眾都是看到在場上出賽、戴著拳套的黃筱雯，她在講座的談吐跟賽場上大不相同，粉絲對此感到相當新鮮，透過講座，認識更多選手不同的樣貌。

黃筱雯在2個小時的講座中跟主持人問答，分享許許多多比賽經歷，分享面對運動生涯低潮時如何調整，從東京奧運回來後，2022年整年度國際賽都沒有成績，最後與教練一起離開亞洲到美國移地訓練也接受心理師的協助。拋開以往的比賽準備模式，相信教練給的指示，最終克服心理壓力在2023年世錦賽拿下冠軍。目前她最重要的目標就是前進2024年巴黎奧運，積極備戰的她下個月就要赴越南移地訓練，她希望明年要先拿下奧運門票，繼續朝五環舞台邁進。

由於王冠閎較少出席公開的講座類活動，這天吸引許多粉絲到場，期待近距離聽偶像分享運動經歷點滴。王冠閎在講座中分享個人在游泳生涯的點滴，面對台下粉絲各種問題，來者不拒，也鼓勵現場的粉絲們，不管做什麼都要堅持到底，努力一定有所回報，除此之外記得保持心情快樂是很重要的。已取得奧運門票的他，也談到明年期許，希望能再超越自我極限，游出佳績。