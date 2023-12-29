高球／吳佳晏赴日最想念貢丸湯 2024年拚日巡賽首冠
初登日本女子職業高爾夫次級巡迴賽，吳佳晏歷經語言隔閡，到榮登獎金后，久未回台的她笑說，最想念貢丸湯，而經過這一年磨練，目標明年奪得日巡賽首冠。
被譽為「最強新人」的吳佳晏，14歲就成為台巡賽最年輕冠軍得主，今年赴日挑戰日本女子職業高爾夫次級巡迴賽（STEP UP TOUR）成果豐碩，今年6月先是在靜岡新聞SBS高球賽首度封后，接著又在嘉實多女子高球賽、中國新聞女子盃高舉金盃，並成為次巡賽獎金后。
在風光背後，吳佳晏旅日生涯開端也曾歷經語言隔閡挑戰，讓她相當不習慣，她今天出席記者會受訪時透露，儘管在台灣學過一些日文，只是到日本後，「真的要講，卻講不出來，目前還在學。」
旅日第1年，讓吳佳晏見識到日本選手敬業態度，她表示，比完賽後常常看到還有選手留下練習1至2小時、甚至2至3小時都大有人在，「跟之前在台灣不一樣，日本選手很認真。」
短時間內就在日本次巡賽嶄露頭角，吳佳晏認為，除了短桿、推桿進步不少，在奪得次巡賽首冠後，心態轉變、信心提升也很關鍵。
憑藉次巡賽優異表現，吳佳晏已取得明年JLPGA日巡賽的參賽資格，她不僅期待能實現日巡賽奪冠的夢想，更希望有機會能叩關巴黎奧運與世界好手較勁，為台灣拿下奧運金牌。
吳佳晏離鄉背井赴日打拚，難得回台的她，想把握機會跟親友相聚，更想大啖台灣美食，來自新竹市的她透露，最懷念的家鄉味就是貢丸湯。
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