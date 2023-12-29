快訊

國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

從門可羅雀變門庭若市！熱狗餐廳瞬間爆紅 全因這張照片

高球／吳佳晏赴日最想念貢丸湯 2024年拚日巡賽首冠

中央社／ 台北29日電
吳佳晏。 鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽提供
吳佳晏。 鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽提供

初登日本女子職業高爾夫次級巡迴賽，吳佳晏歷經語言隔閡，到榮登獎金后，久未回台的她笑說，最想念貢丸湯，而經過這一年磨練，目標明年奪得日巡賽首冠。

被譽為「最強新人」的吳佳晏，14歲就成為台巡賽最年輕冠軍得主，今年赴日挑戰日本女子職業高爾夫次級巡迴賽（STEP UP TOUR）成果豐碩，今年6月先是在靜岡新聞SBS高球賽首度封后，接著又在嘉實多女子高球賽、中國新聞女子盃高舉金盃，並成為次巡賽獎金后。

在風光背後，吳佳晏旅日生涯開端也曾歷經語言隔閡挑戰，讓她相當不習慣，她今天出席記者會受訪時透露，儘管在台灣學過一些日文，只是到日本後，「真的要講，卻講不出來，目前還在學。」

旅日第1年，讓吳佳晏見識到日本選手敬業態度，她表示，比完賽後常常看到還有選手留下練習1至2小時、甚至2至3小時都大有人在，「跟之前在台灣不一樣，日本選手很認真。」

短時間內就在日本次巡賽嶄露頭角，吳佳晏認為，除了短桿、推桿進步不少，在奪得次巡賽首冠後，心態轉變、信心提升也很關鍵。

憑藉次巡賽優異表現，吳佳晏已取得明年JLPGA日巡賽的參賽資格，她不僅期待能實現日巡賽奪冠的夢想，更希望有機會能叩關巴黎奧運與世界好手較勁，為台灣拿下奧運金牌。

吳佳晏離鄉背井赴日打拚，難得回台的她，想把握機會跟親友相聚，更想大啖台灣美食，來自新竹市的她透露，最懷念的家鄉味就是貢丸湯。

吳佳晏 高爾夫

延伸閱讀

28歲旅日熊貓旦旦 健康惡化再延後返中

高雄駁二展出人權海報 陳菊籲珍惜得來不易的人權

日本小貓熊「未來」抵台趕年初交配期 最快4月亮相

政府補貼助攻！陸今年將超越日本 成全球最大汽車出口國

相關新聞

高球／吳佳晏赴日最想念貢丸湯 2024年拚日巡賽首冠

初登日本女子職業高爾夫次級巡迴賽，吳佳晏歷經語言隔閡，到榮登獎金后，久未回台的她笑說，最想念貢丸湯，而經過這一年磨練，目...

足球／阿根廷國家隊主帥與台灣拉美足球觀察家奧斯卡合作 慈善拍賣梅西球衣

因為一篇2022年12月18日世界盃足球賽報導文章，〈奧斯卡世足VIEW／用「愛」掌舵《斯卡榮戰車》阿根廷迎接世足榮耀〉，經過作者奧斯卡分享給阿根廷友人，開始與阿根廷「偷走笑容基金會」(Fundaci

澳網／獎金18.5億元創新高 主席：確保最好球員有適當報酬

2024年澳洲網球公開賽將於1月登場，主辦單位今天宣布，這次賽事的總獎金將增加13%，達到8650萬澳元（約新台幣18....

台灣運動產業博覽會 體育署鼓勵學校揪團參觀

在台北松山文創園區登場的「2023台灣運動產業博覽會」，展期到明年1月1日，體育署鼓勵學校揪團帶學生踴躍參觀，並可透過動...

足球／台中藍鯨女足稱霸全國 李昱叡：台中深耕足球發展

2023中華民國足球協會年度頒獎典禮昨天（28日）在教育部體育署登場，台中藍鯨女子足球隊成功在今年木蘭聯賽封后，勇奪隊史...

賽事心得／大鵬灣鐵人賽 河堤幫三角鐵初體驗

今年參加CT-113完賽後的隔天，把車交給Jacko哥時，他就開始關心我的下一場鐵人賽事為何？當時聽到我尚無規劃，就跟我推坑大鵬灣，強調可以騎上國道，感覺超棒的。當時，就在我的心中種下了參加這場賽事小小的種子。後來，河堤幫伙伴強森突然開口，有人對大鵬灣有興趣嗎？當時覺得他不會報，所以回答你報我就報，結果，他的答案是：「會報」。後來，Amber參加Sam教練的游泳班，在大鵬灣賽事正式開報前，突然開放團報，我們就跟著順風車一起報下去了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。