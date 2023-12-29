快訊

五月天被中共逼表態？ 侯友宜：民進黨官員要拿出證據

中職／兄弟正式揮別林威助 成自由教練市場重磅大魚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／大鵬灣鐵人賽 河堤幫三角鐵初體驗

運動筆記／ Wei-Yu Lin

CT-113後的邀約

今年參加CT-113完賽後的隔天，把車交給Jacko哥時，他就開始關心我的下一場鐵人賽事為何？當時聽到我尚無規劃，就跟我推坑大鵬灣，強調可以騎上國道，感覺超棒的。當時，就在我的心中種下了參加這場賽事小小的種子。後來，河堤幫伙伴強森突然開口，有人對大鵬灣有興趣嗎？當時覺得他不會報，所以回答你報我就報，結果，他的答案是：「會報」。後來，Amber參加Sam教練的游泳班，在大鵬灣賽事正式開報前，突然開放團報，我們就跟著順風車一起報下去了。

對海水的擔憂

這場賽事我們報的是515的組別，游泳只需要1,500m就可以上岸了，加上大鵬灣是個瀉湖，理論上應該除了鹹應該是無風無浪的，所以我一直沒有擔心過，沒有把他當成是一場海泳的賽事。沒想到等我搭車到了大鵬灣，看到大鵬灣廣闊的海水時，我真的嚇了一跳。天啊，大鵬灣怎麼這麼大？那當下，緊張指數直線上升，我赫然覺得沒有帶浮標來可能是個錯誤的決定。

賽前試游

來到屏東之前，憑著之前的印象，全台灣不管多冷，來到國境之南也是溫暖的，所以也不曾擔心過溫度的問題。可是不幸的是，來到了屏東竟然空氣也涼涼的，然後我的心也跟著涼涼的......換好泳褲準備下水試游前，踩了一下水試試水溫。嗯，這水溫怎麼這麼低？同行的強森沒有防寒衣，一下水馬上開始抖起來，我也忍不住對隔天的賽事充滿擔憂，深怕低溫是造成無法完賽的X因子。沒想到真正開游後，反而不覺得冷，此時才發現原來身上的脂肪是游泳至寶啊！（這可以成為我不要認真減肥的理由嗎？）本來懸著的一顆心瞬間放下，又開開心心的享受賽事氛圍了（這個性學不來，天生的），還開開心心的抓著GoPro衝進海水開始進行水中取景作業......

迺夜市

回到民宿把身上的海水洗乾淨後，我們就來去尋找咖哩飯做賽前的肝醣超補，只是你知道的，理智上我們該保守的吃，確保肚子有乖乖聽話，但現實中，看到旁邊的東港夜市，怎麼能夠忍的住不去逛逛呢？於是三位選手就跑去迺夜市了......正式踏入夜市，那驚人的人潮，讓我感到錯愕，是因為參賽人員和家屬真有這麼多，還是當地居民本來也愛逛呢？

Day2前往會場

第二天早上四點多就起床準備（阿娘喂，明年226要幾點起床？），然後五點出發把車騎往會場。把車子和物資放到轉換區後，便領取晶片準備開賽了，這賽事晶片領取的環節，有點不優啊，大會有沒有想要改善一下？

海泳段

下水前其實還是冷冷的，還好有帶著當初為泳渡日月潭而準備的水母衣，穿著還是比較溫暖的。對海水的忐忑，在開賽下水沒有多久後便消失的無影無蹤，原來我還蠻適合游泳的？不過游泳段有個小插曲，差不多游了100m左右就看到熟悉的身影，原來是隊友出了一點狀況，我就及時充當救援小隊了。游到後半段，再次出現今年在活水湖的水感，覺得自己好像很像海中生物很厲害的感覺（對，有一種我就是一隻青蛙的感覺）。隨著自己逐漸接近岸邊，想起了CT113被拍成一隻胖青蛙的失敗經驗。這次上岸有認真找到攝影師，然後捲起袖子秀出我的選手編號，賽後果然輕鬆得到帥氣（這有人自己這樣說的嗎？）的上岸照片。

騎乘段

由於這是海水，所以上岸有認真用清水多沖了一下再前往轉換區。著裝完成後便帶上手機開始騎乘段的挑戰。大鵬灣鐵人賽的騎乘段特色就是可以騎上國道三號高速馳騁，當然要用手機記錄這特別的片刻（叔叔有練過，小朋友不要學）。去程微上坡，快不起來；回程則是微下坡，速度蠻好拉的。不過第二趟的回程遇到了逆風，速度就整個拖下來了.......由於騎車還是練的太少，騎乘段結束後，推車進轉換區還是覺得每一步踏起來都很奇怪，每一步都顛顛的。（好啦，我承認這次賽前沒有練轉換）

跑步段

除了那些高手外，我發現剩下的選手們，看起來跑步都是他們的弱項，即便用六分半的速度還是一路刷卡，感覺很有成就感。然而，事情不是傻人想的那麼簡單，畢竟騎乘段發力太多，股四頭深感不滿，第一次上跨海大橋就小抽了一下，然後第二次上跨海大橋又小抽一次。下橋時想說沒有坡了，這下不怕了吧？結果看到攝影師認真的跳拍，然後⋯就大抽了！奇怪，我海水喝了不少、電解質也有認真喝，怎麼還這樣抽呢？略帶委屈的我就這樣帶著剛剛大抽過的雙腿慢慢的龜回終點。

結尾

成績沒有很好，但是完成了自己賽前的期許-「平安完賽」，感謝強森和Amber的再次合體，三角鐵又一次完成了新的挑戰，謝謝你們。從會場騎車回到民宿、洗過澡寄完車，我們找了家google評分4.8的餐廳吃完午餐，然後開車回到左營搭乘高鐵各自回家，完成精彩的一次賽事。底下就是這次賽事的精華，歡迎一起體會整個過程喔！

#2023LAVATRI大鵬灣鐵人賽#初標鐵#高中以後第一次挑戰海水#河堤幫三角鐵再次合體#鴻海長跑社新社服初登場

鐵人三項

延伸閱讀

NBA／康寧漢飆41分救不了活塞 慘吞27連敗破聯盟紀錄

東超／霍利斯-傑佛森兄弟合飆57分 富邦勇士吞第3敗

NBA／「字母哥」還想搶球嗎？溜馬一年合約迎回「空手道大師兄」

T1聯盟／雲豹搶攻龍頭 澳洲籍中鋒強森入團補禁區 

相關新聞

賽事心得／大鵬灣鐵人賽 河堤幫三角鐵初體驗

今年參加CT-113完賽後的隔天，把車交給Jacko哥時，他就開始關心我的下一場鐵人賽事為何？當時聽到我尚無規劃，就跟我推坑大鵬灣，強調可以騎上國道，感覺超棒的。當時，就在我的心中種下了參加這場賽事小小的種子。後來，河堤幫伙伴強森突然開口，有人對大鵬灣有興趣嗎？當時覺得他不會報，所以回答你報我就報，結果，他的答案是：「會報」。後來，Amber參加Sam教練的游泳班，在大鵬灣賽事正式開報前，突然開放團報，我們就跟著順風車一起報下去了。

足球／台中藍鯨女足稱霸全國 李昱叡：台中深耕足球發展

2023中華民國足球協會年度頒獎典禮昨天（28日）在教育部體育署登場，台中藍鯨女子足球隊成功在今年木蘭聯賽封后，勇奪隊史...

巴黎奧運考察團1月13日再出發 與僑界商討協助支援事項

為備戰明年巴黎奧運，體育署與中華奧會、國訓中心、運科中心及培訓隊教練，將於明年1月13日至21組成賽前考察團前往巴黎實地...

足球／安以恩、劉千芸摘最佳球員 足協獎金昨晚就入帳

中華足球協會在今天舉辦2023年年度頒獎典禮，並為企業甲級聯賽與台灣木蘭聯賽舉行個人獎項表揚儀式，其中企甲聯賽由台南台鋼...

澳網／謝淑薇與梅騰絲再度合拍 4台將單打會外賽出擊

即將在明年1月中開打的澳洲網球公開賽在今天公布單打會外賽與雙打會內賽參賽名單，我國今年將有謝淑薇、楊亞依、吳東霖、許育修...

NFL／季後賽名額激烈爭奪戰 台灣球迷新年看得到

全世界商業價值最高的體育賽事美式足球NFL，本季將在台灣球迷面前上演精彩好球！NFL23/24賽季即將進入季後賽階段，最後2週的賽事將決定哪14隊得以闖進季後賽，目前僅8隊確定淘汰、僅6隊確定拿到門票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。