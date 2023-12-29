賽事心得／大鵬灣鐵人賽 河堤幫三角鐵初體驗

CT-113後的邀約

今年參加CT-113完賽後的隔天，把車交給Jacko哥時，他就開始關心我的下一場鐵人賽事為何？當時聽到我尚無規劃，就跟我推坑大鵬灣，強調可以騎上國道，感覺超棒的。當時，就在我的心中種下了參加這場賽事小小的種子。後來，河堤幫伙伴強森突然開口，有人對大鵬灣有興趣嗎？當時覺得他不會報，所以回答你報我就報，結果，他的答案是：「會報」。後來，Amber參加Sam教練的游泳班，在大鵬灣賽事正式開報前，突然開放團報，我們就跟著順風車一起報下去了。

對海水的擔憂

這場賽事我們報的是515的組別，游泳只需要1,500m就可以上岸了，加上大鵬灣是個瀉湖，理論上應該除了鹹應該是無風無浪的，所以我一直沒有擔心過，沒有把他當成是一場海泳的賽事。沒想到等我搭車到了大鵬灣，看到大鵬灣廣闊的海水時，我真的嚇了一跳。天啊，大鵬灣怎麼這麼大？那當下，緊張指數直線上升，我赫然覺得沒有帶浮標來可能是個錯誤的決定。

賽前試游

來到屏東之前，憑著之前的印象，全台灣不管多冷，來到國境之南也是溫暖的，所以也不曾擔心過溫度的問題。可是不幸的是，來到了屏東竟然空氣也涼涼的，然後我的心也跟著涼涼的......換好泳褲準備下水試游前，踩了一下水試試水溫。嗯，這水溫怎麼這麼低？同行的強森沒有防寒衣，一下水馬上開始抖起來，我也忍不住對隔天的賽事充滿擔憂，深怕低溫是造成無法完賽的X因子。沒想到真正開游後，反而不覺得冷，此時才發現原來身上的脂肪是游泳至寶啊！（這可以成為我不要認真減肥的理由嗎？）本來懸著的一顆心瞬間放下，又開開心心的享受賽事氛圍了（這個性學不來，天生的），還開開心心的抓著GoPro衝進海水開始進行水中取景作業......

迺夜市

回到民宿把身上的海水洗乾淨後，我們就來去尋找咖哩飯做賽前的肝醣超補，只是你知道的，理智上我們該保守的吃，確保肚子有乖乖聽話，但現實中，看到旁邊的東港夜市，怎麼能夠忍的住不去逛逛呢？於是三位選手就跑去迺夜市了......正式踏入夜市，那驚人的人潮，讓我感到錯愕，是因為參賽人員和家屬真有這麼多，還是當地居民本來也愛逛呢？

Day2前往會場

第二天早上四點多就起床準備（阿娘喂，明年226要幾點起床？），然後五點出發把車騎往會場。把車子和物資放到轉換區後，便領取晶片準備開賽了，這賽事晶片領取的環節，有點不優啊，大會有沒有想要改善一下？

海泳段

下水前其實還是冷冷的，還好有帶著當初為泳渡日月潭而準備的水母衣，穿著還是比較溫暖的。對海水的忐忑，在開賽下水沒有多久後便消失的無影無蹤，原來我還蠻適合游泳的？不過游泳段有個小插曲，差不多游了100m左右就看到熟悉的身影，原來是隊友出了一點狀況，我就及時充當救援小隊了。游到後半段，再次出現今年在活水湖的水感，覺得自己好像很像海中生物很厲害的感覺（對，有一種我就是一隻青蛙的感覺）。隨著自己逐漸接近岸邊，想起了CT113被拍成一隻胖青蛙的失敗經驗。這次上岸有認真找到攝影師，然後捲起袖子秀出我的選手編號，賽後果然輕鬆得到帥氣（這有人自己這樣說的嗎？）的上岸照片。

騎乘段

由於這是海水，所以上岸有認真用清水多沖了一下再前往轉換區。著裝完成後便帶上手機開始騎乘段的挑戰。大鵬灣鐵人賽的騎乘段特色就是可以騎上國道三號高速馳騁，當然要用手機記錄這特別的片刻（叔叔有練過，小朋友不要學）。去程微上坡，快不起來；回程則是微下坡，速度蠻好拉的。不過第二趟的回程遇到了逆風，速度就整個拖下來了.......由於騎車還是練的太少，騎乘段結束後，推車進轉換區還是覺得每一步踏起來都很奇怪，每一步都顛顛的。（好啦，我承認這次賽前沒有練轉換）

跑步段

除了那些高手外，我發現剩下的選手們，看起來跑步都是他們的弱項，即便用六分半的速度還是一路刷卡，感覺很有成就感。然而，事情不是傻人想的那麼簡單，畢竟騎乘段發力太多，股四頭深感不滿，第一次上跨海大橋就小抽了一下，然後第二次上跨海大橋又小抽一次。下橋時想說沒有坡了，這下不怕了吧？結果看到攝影師認真的跳拍，然後⋯就大抽了！奇怪，我海水喝了不少、電解質也有認真喝，怎麼還這樣抽呢？略帶委屈的我就這樣帶著剛剛大抽過的雙腿慢慢的龜回終點。

結尾

成績沒有很好，但是完成了自己賽前的期許-「平安完賽」，感謝強森和Amber的再次合體，三角鐵又一次完成了新的挑戰，謝謝你們。從會場騎車回到民宿、洗過澡寄完車，我們找了家google評分4.8的餐廳吃完午餐，然後開車回到左營搭乘高鐵各自回家，完成精彩的一次賽事。底下就是這次賽事的精華，歡迎一起體會整個過程喔！

#2023LAVATRI大鵬灣鐵人賽#初標鐵#高中以後第一次挑戰海水#河堤幫三角鐵再次合體#鴻海長跑社新社服初登場