足球／安以恩、劉千芸摘最佳球員 足協獎金昨晚就入帳

中華足球協會在今天舉辦2023年年度頒獎典禮，並為企業甲級聯賽與台灣木蘭聯賽舉行個人獎項表揚儀式，其中企甲聯賽由台南台鋼歸化球員安以恩拿下年度最佳球員，木蘭聯賽則由台中藍鯨劉千芸獲頒年度最佳球員，而中華足協理事長王麟祥表示，這次個人獎項獎金與球隊獎金都已經在昨天就匯入球員戶頭。

中華足協在今天舉行年度頒獎典禮，頒發企甲聯賽與木蘭賽年度最佳球員、金靴獎、金手套獎、最佳教練以及年度裁判獎，其中企甲聯賽由台鋼安以恩拿下最佳球員獎，金靴獎則由AC Taipei小將黃偉傑以13顆進球帶走，金手套獎則是由台鋼潘文傑連續3年獲獎，最佳教練則由率領台鋼奪冠的羅智聰拿下。

至於在木蘭聯賽部分，最佳球員與最佳教練皆由來自台中藍鯨的球員劉千芸與教練呂桂花拿下，金靴獎則由航源李翊汶、陳燕萍、陽信李綉琴以6顆進球並列，金手套獎則由台中藍鯨門神蔡明容奪得。

今年完成歸化程序成為中華男足「新台灣人」的安以恩，今天頒獎典禮也帶著老婆、小孩一同出席，對於獲獎他也表示感謝，並認為能夠順利歸化並以新台灣人的身分登場，最終還能拿下年度最佳球員獎讓他心中充滿感激，除了感謝球團的支持外，妻子更是重要的幕後推手。