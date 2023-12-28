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雲林後年全運會 主視覺亮相

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
2025年全國運動會在雲林登場，縣長張麗善（前排左九）昨天在斗南田徑場主持籌備處揭牌儀式。記者陳苡葳／攝影
2025年全國運動會在雲林登場，縣長張麗善（前排左九）昨天在斗南田徑場主持籌備處揭牌儀式。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府承辦後年的全國運動會，縣長張麗善、議長黃凱等人昨天在斗南田徑場為籌備處揭牌、正式運作，首度亮相「雲林競豔，精彩無限」主視覺，並宣布有34項競賽種類，因霹靂舞將列入2024巴黎奧運正式項目，屆時也納為全運會項目。張麗善說，會以最高規格賽會品質迎接這場賽事。

張麗善指出，籌備處有行政、宣傳、服務、典禮、培訓及競賽6部門，34項競賽種類分別安排在41個競賽場地進行，其中9項在外縣市舉行、其餘都在雲林，縣府斥資2億元整修相關場地。

張麗善也說，正在新建虎尾高鐵運動園區作為全運會主場館，經費達15億元，以國際級規格打造400公尺全新田徑場，觀賽區可容納1萬5000人，預計2025年7月完工，通過驗收後立即銜接10月間全運會；北辰國小新建排球館、高鐵特定區新建溜冰場目前在細部設計中。

雲林縣暌違20年再辦全運會，縣府表示，去年啟動全運會績優選手培訓金計畫，聘請20名專業教練針對在全運會奪牌的優秀選手發放每月6000元至2萬5000元補助，提供無憂訓練環境備戰。

張麗善 雲林 巴黎奧運 全運會

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