網球／德國前球后產後復出 合體東奧金牌

網球新賽季將由聯合盃點燃戰火，去年首屆賽事是德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev）復出戰，今年成為前球后柯波兒（Angelique Kerber）產女後的回歸第一站，兩位德國名將將攜手挑戰金盃。

聯合盃是以國家為單位的的混合網球團體賽，由澳洲網協、職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）合作舉辦，29日進行到明年1月7日的賽事將在伯斯和雪梨舉行。

參賽選手已陸續抵達雪梨，今天澤瑞夫就和加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）共享球場訓練，柯波兒也投入練球，準備年初當媽後回歸賽場。

澤瑞夫東京奧運奪下男子網球金牌，但去年狀況正好卻在法網傷到腳踝，養傷多時選擇首屆聯合盃復出，年初兩場比賽雖都敗陣，接續澳網也在第二輪就出局，但法網一舉打進4強，漢堡公開賽和成都公開賽更捧起金盃，世界排名已回到第7位。

柯波兒同樣選擇聯合盃回歸賽場，作為澳網的暖身戰；她也加入「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）及日本球星大坂直美行列，成為今年澳網的媽媽選手代表。