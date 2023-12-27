澳網／1月中開打 納達爾、大坂直美回歸 約克維奇拚第11冠

澳洲網球公開賽即將開打，男網前世界排名第一的納達爾和日本網球名將大坂直美都將回歸。另外，世界排名第一的網球男單好手喬科維奇將力拚史無前例的第11座澳網冠軍。

法新社報導，在上個賽季，喬科維奇（NovakDjokovic）和納達爾（Rafael Nadal）這對在大滿貫賽事中共囊括46座冠軍的老將，似乎再也不會同場競技。

但隨著納達爾從髖關節鏡微創手術中康復後，兩人捉對廝殺的可能性再起，納達爾的開刀讓他缺席賽事將近一年。

納達爾將在2023年12月31日到2024年1月7日在布里斯本國際網賽（Brisbane International）展開他的告別賽季，同場較勁的還有英國網球名將莫瑞（AndyMurray）和世界排名第8的魯內（Holger Rune）。

喬科維奇選擇29日開始在伯斯和雪梨舉行的男女混合團體賽聯合盃（United Cup）作為澳網的熱身賽，希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等多名世界排名前10球員也都會參賽。

除非在最後一刻出問題，否則納達爾和喬科維奇將在2024年1月14日登場的澳網亮相，這也許是兩人最後一次一起出現。

4屆大滿貫賽冠軍的大坂直美（Naomi Osaka）也將在澳網復出，她從2022年9月以來就沒有參賽過。

大坂直美這位日本好手在7月生下女兒Shai，她先前一直受到心理健康問題困擾，對於復出參賽她承認「緊張」但「興奮」。

她說：「我絕對想贏得更多的大滿貫（冠軍）。」

和喬科維奇一樣，女單世界排名第一、4屆大滿貫賽事得主斯威雅蒂（Iga Swiatek）也將在伯斯和其波蘭隊友一起參加聯合盃為澳網熱身。