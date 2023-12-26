快訊

涉違選罷法 屏縣議長周典論收押禁見、周孟蓉50萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精英獎／最佳男運動員3連霸 楊勇緯創紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
一一二年體育運動精英獎昨天頒獎，由舉重女神郭婞淳（左）頒獎給杭州亞運柔道金牌、最佳男運動員獎得主楊勇緯（右）。記者余承翰／攝影
一一二年體育運動精英獎昨天頒獎，由舉重女神郭婞淳（左）頒獎給杭州亞運柔道金牌、最佳男運動員獎得主楊勇緯（右）。記者余承翰／攝影

今年體育運動精英獎最佳男、女運動員由柔道好手包辦，楊勇緯完成史無前例的三連霸，連珍羚三度入圍首度獲獎，兩人的下一站都瞄準明年巴黎奧運，再拚獎牌。

精英獎日前已公布終身成就獎「姥姥」劉錦池、特別獎「台灣棋靈王」許皓鋐，昨於頒獎典禮則公布六大獎項，除最佳男、女運動員，最佳教練獎曾自強（拳擊）、最佳運動團隊獎杭州亞運男子籃球三對三代表隊、最佳運動精神獎谷筱霜（空手道）及最佳新秀運動員獎謝元愷（田徑）。

楊勇緯今年走來並非一帆風順，上半年幾次爆冷「一輪遊」、「二輪遊」消磨信心，他坦言，「遇到低潮時，會懷疑方向對不對，心態會有一些拉扯」。他偶然在社群媒體看到「解決焦慮最好的方法，就是做就對了」句子，讓他回想自己不曾經歷從低潮站起的過程，「這好像就是我現在該去面對的課題。」使他在杭州亞運高壓下奪金。

楊勇緯感謝評審肯定，並表示巴黎奧運就在眼前，還有很多課題要準備，要繼續努力。

連珍羚昨由母親蔡錦蓮代領獎，回想女兒在運動生涯多次淚灑賽場，她說：「當然很不捨，一摔不好，人家不看好，那些酸民會說，連珍羚都幾歲了還堅持什麼。」但她轉述連珍羚所言，「就算全世界都不相信我，我相信我自己做得到」。連珍羚的爸爸連金河聊起女兒說得直白，「她是全世界柔道第三高齡選手」、「平常心、放鬆心情，巴黎奧運就有機會」。

楊勇緯 連珍羚 谷筱霜 許皓鋐

延伸閱讀

精英獎／父親口中的世界第3高齡 連珍羚巴黎奧運最後一摔

精英獎／谷底爬起攀另一個巔峰 楊勇緯的力量來自IG偶遇的金句

精英獎／柔道男神、女王攜手獲獎 楊勇緯3連霸最佳男運動員首見

柔道／楊勇緯柔道東京大滿貫16強淘汰 教練：今年給80分

相關新聞

精英獎／最佳男運動員3連霸 楊勇緯創紀錄

今年體育運動精英獎最佳男、女運動員由柔道好手包辦，楊勇緯完成史無前例的三連霸，連珍羚三度入圍首度獲獎，兩人的下一站都瞄準...

精英獎／曾自強奪教練獎 性別風波最辛苦之際用訓練麻痺林郁婷

112年體育運動精英獎今天放榜，精英獎最佳教練獎由今年帶領愛徒林郁婷在杭州亞運奪金的拳擊教練曾自強獲選，回顧今年，他坦言...

運動禁藥諮詢 年底公布認證藥師

二○二四巴黎奧運將於明年七月登場，選手一旦被檢測出使用運動禁藥，恐面臨停權處分。運動藥師籌備委員會召集人陳琦華說，西藥、...

林鴻道揪團贊助 6選手獲100萬贊助金

中華奧林匹克委員會主席林鴻道設立的財團法人宏道運動發展基金會，向企業界友人「揪團」贊助菁英選手，共有6名選手獲贊助，為備...

科技運動協會舉辦論壇 連結科技和運動、帶動產業發展

中華民國科技運動協會今天舉辦「科技融入運動場域之挑戰」論壇及「2023年科技運動成果展暨感恩餐會」，邀請6月國際奧會（I...

西洋棋／亞洲青少年錦標賽 中華小將獲得公開U16 團體第三名

2023 年亞洲青少西洋棋錦標賽12月13至22日在阿拉伯聯合大公國艾因舉行，中華小將黃子宸、孫長駒、許喆在下表現出色，獲得公開組U16 團體第三名。 中華民國西洋棋協會秘書長陳美芳表示，亞洲青少西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。