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林鴻道揪團贊助 6選手獲100萬贊助金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華奧林匹克委員會主席林鴻道設立的財團法人宏道運動發展基金會，向企業界友人「揪團」贊助菁英選手。圖／宏道基金會提供
中華奧林匹克委員會主席林鴻道設立的財團法人宏道運動發展基金會，向企業界友人「揪團」贊助菁英選手。圖／宏道基金會提供

中華奧林匹克委員會主席林鴻道設立的財團法人宏道運動發展基金會，向企業界友人「揪團」贊助菁英選手，共有6名選手獲贊助，為備戰2024巴黎奧運增添助力，能夠無後顧之憂的征戰、奪取門票以及獎牌。

6位選手分別是羽球「一哥」周天成、體操「亞洲貓王」唐嘉鴻、游泳「蝶王」王冠閎、杭州亞運女子拳擊金牌林郁婷、拳擊「抗癌鬥士」陳念琴，以及射箭「湯包」湯智鈞，每人2024年總共獲得新台幣100萬元的贊助金。

參與贊助的企業主分別為宏道運動發展基金會董事長林鴻道（周天成）、新濠建設股份有限公司董事長蔡家福（唐嘉鴻）、築丰興業股份有限公司總經理謝憲國（王冠閎）、白天鵝建設機構董事長陳天堯（林郁婷）、辛耘企業股份有限公司董事長謝宏亮（陳念琴），以及愛山林建設開發股份有限公司董事長祝文宇（湯智鈞）。

弘道基金會今晚舉辦感恩餐會，由企業家親手將一百萬元的支票交給選手，6位選手也回贈禮物；部分企業家是第一次與選手見面，彼此熱絡交談，氣氛溫馨感人。

林鴻道表示，宏道基金會很樂於扮演企業與選手之間的媒合角色，搭起彼此互動的橋樑。

這不是林鴻道董事長第一次媒合企業與選手，他2019年曾發起多家企業贊助選手，總共陸續贊助了65位選手，其中不少人在東京奧運及杭州亞運發光發熱，例如「舉重女神」郭婞淳及「柔道男神」的楊勇緯。

林鴻道表示，揪團媒合贊助的工作，未來仍會持續下去，希望能夠推動競技體育蓬勃發展，奠定我國爭金奪冠的基石。

築丰興業股份有限公司總經理謝憲國（左）贊助王冠閎。圖／宏道基金會提供
築丰興業股份有限公司總經理謝憲國（左）贊助王冠閎。圖／宏道基金會提供
白天鵝建設機構董事長陳天堯（左）贊助林郁婷。圖／宏道基金會提供
白天鵝建設機構董事長陳天堯（左）贊助林郁婷。圖／宏道基金會提供
愛山林建設開發股份有限公司董事長祝文宇（左）贊助湯智鈞。圖／宏道基金會提供
愛山林建設開發股份有限公司董事長祝文宇（左）贊助湯智鈞。圖／宏道基金會提供
宏道運動發展基金會董事長林鴻道（左）贊助周天成。圖／宏道基金會提供
宏道運動發展基金會董事長林鴻道（左）贊助周天成。圖／宏道基金會提供
新濠建設股份有限公司董事長蔡家福（左）贊助唐嘉鴻。圖／宏道基金會提供
新濠建設股份有限公司董事長蔡家福（左）贊助唐嘉鴻。圖／宏道基金會提供

巴黎奧運 周天成 唐嘉鴻 王冠閎 林郁婷 陳念琴 湯智鈞

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