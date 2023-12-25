西洋棋／亞洲青少年錦標賽 中華小將獲得公開U16 團體第三名
2023 年亞洲青少西洋棋錦標賽12月13至22日在阿拉伯聯合大公國艾因舉行，中華小將黃子宸、孫長駒、許喆在下表現出色，獲得公開組U16 團體第三名。
中華民國西洋棋協會秘書長陳美芳表示，亞洲青少西洋棋錦標賽向來是中亞、英屬國家的強項，本屆比賽參加國家共有40個國家，選手多達625 位，包括女選手272位、男選手353位，進行包括8歲、10歲、12歲、14歲、16歲及18歲組賽事。中華隊由岳威伯教練督軍，陣中共有22位選手，顯見中華民國西洋棋協會對此次賽事的重視。
公開組U16賽事競爭激烈，中華隊男子16歲組慢棋小將黃子宸、孫長駒、許喆，經過5天9輪的激戰後，贏過強隊印度，僅小輸給第二名斯里蘭卡，最後排名第三，實屬不易，印度最後名列第四。U16團體賽最後由哈薩克奪金。
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