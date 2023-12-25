西洋棋／亞洲青少年錦標賽 中華小將獲得公開U16 團體第三名

我國羽球一姊戴資穎日前在年終賽封后，奪下個人賽史第4冠。明年巴黎奧運將是小戴的最後一舞，馬來西亞媒體《星報》近日也撰文指出，小戴仍是巴黎奧運羽球女單金牌熱門競爭者。 小戴本次年終賽接連上演驚奇，

2023-12-25 10:37