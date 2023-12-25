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精英獎／柔道男神、女王攜手獲獎 楊勇緯3連霸最佳男運動員首見

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
「柔道男神」楊勇緯(右)藉由亞運奪金表現，贏得精英獎最佳男運動員。記者余承翰／攝影
「柔道男神」楊勇緯(右)藉由亞運奪金表現，贏得精英獎最佳男運動員。記者余承翰／攝影

112年體育運動精英獎今天放榜，最佳男運動員由楊勇緯完成三連霸，成為史上第一人，最佳女運動員則是連珍羚獲選，由「柔道男神」、「柔道女王」在年終收穫耶誕大禮。

今年度體育運動精英獎先前已經公布終身成就獎「姥姥」劉錦池、特別獎「台灣棋靈王」許皓鋐，今天在頒獎典禮上公布精英獎6大獎項。

除了楊勇緯、連珍羚各自稱霸最佳男、女運動員外，最佳教練獎由拳擊女將林郁婷的教練曾自強獲選，最佳運動精神獎為空手道女將谷筱霜，最佳運動團隊獎則是杭州亞運男子籃球3X3代表隊（江均、余祥平、汪哲宇、林信寬）。

楊勇緯今年在杭州亞運奪金，同時也是我國代表團在亞運史上的第100金，今年收穫最佳男運動員，已在這個獎項完成三連霸。

他在上台致詞一度哽咽，想起今年上半年碰到的低潮，他說：「不斷去找尋方法讓自己突破，謝謝我的家人一直陪著我，在我低潮時陪著我找尋問題，成為我最強的後盾，突破上半年的低潮。」

連珍羚4度挑戰亞運，終在今年一舉奪金，稱霸女子57公斤級賽場，今天由母親代表出席，領取最佳女性運動員。

精英獎得獎者合影。記者余承翰／攝影
精英獎得獎者合影。記者余承翰／攝影

亞運 楊勇緯 連珍羚

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