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定向越野／2023第四屆香港亞洲青年暨青少年賽 中華隊力爭上游

聯合新聞網／ 綜合報導
謝品昇表現穩定。定向越野協會提供
謝品昇表現穩定。定向越野協會提供

2023第四屆香港亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽24日在香港正式展開，中華亞青代表隊18位小將大多數是國際賽初體驗，在日本、香港與中國選手夾擊下，雖然2天賽事還沒有獎牌開張，但教練陳孝夫、林冠宇認為，明(26)日壓軸的接力賽，中華隊若能正常發揮，仍有奪牌的機會。

在24日率先登場的中距離賽，中華隊18名小將面對香港山區充滿挑戰的山林定向，抱著初生之犢之畏虎的精神，奮力跑完全程估計近20公里路程的賽事，18位選手不管成績如何，全部完成比賽，教練陳孝夫、林冠宇對較無中距離賽經驗的的亞青國手們表示肯定。

24日的中距離賽，日本隊是獎牌大戶，共得2金3銀5銅共10面獎牌。香港隊得3金1銀1銅，哈薩克隊奪1金，中國隊得2銀。中華隊則由來自新竹的謝品昇與謝品安兄妹表現最佳，是全隊唯二跑進前10名的選手，謝品昇在男子20歲組名列第9，謝品安在女子16歲組排名第7。

25日繼續進行短距離賽，中華隊雖然還無獎牌開張，但進入前10名的選手增加了，謝品昇在男子20組名列第8，吳佩倫在女子20歲組排名第7，李怡農在男子18歲組排名第9，林芸任在女子18歲組排名第9，楊琳晏在女子16歲組排名第10。今天的比賽是地主香港隊選手的天下，共獲得4金1銀3銅，中國隊 2金2銀1銅，日本隊1金2銀2銅。

大會26日進行壓軸的接力賽，中華隊派出3支隊伍，20歲組由吳佩倫、謝品昇、謝兆則、蔡品珊出賽，18歲組由洪雅琳、李怡農、楊天筆、林芸任擔綱，16歲組由楊琳晏、李家豪、卓佳賞、謝品安參賽。教練團表示，此次參賽最難能可貴的是小選手的心理素質都不錯，在競爭激烈的比賽中不會畏懼，相信假以時日都是定向越野菁英組的好手。尤其，剛滿13歲的金門小將卓佳賞此次跳級挑戰男子16歲組，2天來表現不俗，潛力相當被看好。

26日晚間頒獎閉幕後，中華隊將於27日返國。

卓佳賞潛力被看好。定向越野協會提供
卓佳賞潛力被看好。定向越野協會提供

卓佳賞潛力被看好。定向越野協會提供
卓佳賞潛力被看好。定向越野協會提供

香港 日本 越野 菁英 新竹

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