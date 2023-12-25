羽球／外媒盛讚戴資穎水準世界頂尖 仍是巴黎奧運奪金熱門

我國羽球一姊戴資穎日前在年終賽封后，奪下個人賽史第4冠。明年巴黎奧運將是小戴的最後一舞，馬來西亞媒體《星報》近日也撰文指出，小戴仍是巴黎奧運羽球女單金牌熱門競爭者。

小戴本次年終賽接連上演驚奇，4強戰史詩級逆轉南韓球后安洗瑩，決賽交手西班牙前球后馬琳（Carolina Marín）再度上演逆轉戲碼，成功封后，小戴今年以3冠作收。

馬來西亞媒體《星報》也撰文分析巴黎奧運女單戰局，「東京奧運拿下銀牌的戴資穎，沒度過最好一年，但在杭州年終賽表現出色，證明自己仍是世界頂尖水準。」

報導中還提到，小戴的金牌競爭對手是中國好手陳雨菲、南韓安洗瑩、日本山口茜及馬琳。該文也指出，小戴明年奧運後將退休，這會讓她有更多動力爭取金牌，為自己傳奇生涯劃下完美句點。