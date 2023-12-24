江宏傑現身運動產業博覽會 樂天女孩魅力四射熱舞

2023台灣運動產業博覽會活動大使、桌球名將江宏傑今天現身松山文創園區，現場粉絲驚呼連連，他開心和民眾一起提前歡度聖誕，笑說：「可以用體驗多元運動以及認識台灣運動產業，來跟大家度過聖誕前夕，真是太幸福了。」

江宏傑一到展區，就看到自己形象的主視覺看板，感到相當興奮；他先到一號倉「光耀世界」，裡面展出台灣健兒近年在四大國際運動賽會的榮耀時刻以及相關展物、獎牌，也勾起選手時期回憶。

他說：「看到這些獎牌跟展物，瞬間好像回到自己在亞運或是世大運的比賽場景。」

除了感受集體的榮耀時刻，江宏傑也踏進五號倉，深度體驗台灣運動產業，在桌球相關運科廠商攤位駐足，吸引更多民眾圍觀，大家都希望近距離一睹他的桌球魅力，他也小試身手，引起粉絲歡呼連連。

江宏傑表示，感謝教育部體育署邀請擔任本屆活動大使，實際走完展區後發現，運產博規劃太棒了，可讓民眾更深入解台灣運動產業的多元面貌，誠摯邀請大家來逛展。

今天除了江宏傑驚喜現身，一號倉的舞台活動也是輪番上陣，職籃桃園璞園領航猿隊白曜誠、林子洧、喬楚瑜和現場球迷開心互動。

職棒樂天女孩見面會接力上陣，吸引大批粉絲不畏寒冷到場排隊等待，卉妮、儷軒、熊霓與凱伊帶來魅力四射的舞蹈，和粉絲互動一起嗨翻現場；傍晚則由ＭＭ Dance Union 與Team SKIP等街舞單位合作的街舞祭，廣邀各地舞者參賽，打造耶誕街舞舞台，展現體育舞蹈結合藝術的魅力。