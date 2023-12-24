新鶯出谷音樂會交流演出 7表演團體上陣：明天會更好

社團法人中華文化教育暨體育交流促進會（以下簡稱促進會）從創會以來就期待透過交流活動提升人民生活的幸福感，除了常年舉辦青年籃球賽、排球賽等運動賽事之外，也注入了音樂的元素、藝文的活力。「新鶯出谷」交流音樂會2017年開始創辦，每年邀請不同年齡層的音樂團體，透過歌聲、音樂的律動，在兩岸三地不同群體當中交流、連結、觀摩、學習、交朋友，也透過大合唱，讓所有的團隊，可以在同一個舞台上，讓歌聲縮短彼此間的距離，呈現融合的氛圍，建立跨區域、跨年齡層的友誼；因著全球疫情肆虐的關係，實體音樂會中斷了三年，疫情期間促進會仍然透過網路平台傳遞熱力與溫暖，尤其希望孩子們、青少年們不要因為戴口罩、保持安全距離等防疫措施，而失去人與人之間內心最柔軟的友善與溫暖，因而發起了「讓愛看得見、你我來實現」活動，讓全球華人皆可參與其中，也在網路上短短一個月的時間，締造了260萬網路聲量的佳績！今年促進會重新恢復實體音樂會，與台北市青青合唱團、新北市政府教育局、國立台灣圖書館聯手共同主辦2023新鶯出谷音樂饗宴，這交流音樂會在2023 年12月23日於國立台灣圖書館B1演藝廳盛大舉行！

這次參與演出者，都來自台灣各地具有特色的音樂團體，包括：台東請問芳名人聲樂團、新北市少年合唱團、客家歌手黃翠芳、基隆信義國小矮豆Idol合唱團、台大星韻合唱團、親愛愛樂弦樂團、台北市青青合唱團，團員的年齡層分布在小學生、國中生、高中生、大學生，甚至到阿公、阿嬤級的社會人士，表演的曲目也涵蓋國語、閩南語、客語、原住民族語、英文、西班牙語等等語言，讓參與者在演出的過程當中，同時也欣賞到各種不同語言之美，對成長中的孩子，在潛移默化中，自然學習了尊重不同民族的文化特色；不同的樂器、聲音的表達，同樣是音樂，卻傳遞了音樂跨界不同的精彩與風格，讓與會者充分享受音樂的豐富與多元！

台東請問芳名人聲樂團這次的成員有阿美族、布農族、魯凱、卑南和阿美，基本上，不同族群間族語是無法溝通的，透過音樂他們共同呈現了美好與和諧；親愛愛樂弦樂團從四位學員發展到90位團員的傳奇；新北市少年合唱團的團員是跨校、跨年齡的組合，大家都是因為愛好音樂走在一起；客家歌手黃翠芳，除了演唱文化部的新兒歌，也是位創作歌手；台大星韻合唱團和台東請問芳名人聲樂團都是鄭為之老師所帶領的團體，這次他們在台北相遇同台演出，基隆信義國小矮豆合唱團曾參與新鶯出谷演出與「讓愛看得見、你我來實現」的活動，每次參與都有驚艷與收穫；台北市青青合唱團更是發揮了大手牽小手的精神，讓歌聲傳遞了溫暖與喜樂。促進會期待透過每個優秀的團體，傳遞熱愛音樂的精神，分享更多的正能量，讓整個社會更加和諧、共榮與共好！