高球／台灣大哥大女子賽 洪玉霖封后、徐薇淩拉尾盤 

帶著6桿領先優勢進入最後一輪決賽的洪玉霖，今天在台巡賽年度封關賽台灣大哥大女子公開賽第三輪沒有太多懸念，輕鬆打出70桿，以3輪低於標準桿11桿的205桿總桿，拿下TLPGA今年最後一座后冠，以及職業生涯在台豐球場拿下的第三座冠軍，笑納90萬元冠軍獎金、以及台灣大董事長蔡明忠與台豐球場加碼頒發，額外共10萬元大紅包。

洪玉霖今天雖然在第6洞因為開球右拉出界OB，吞下本周唯一一記雙柏忌，讓同組對手燃起一絲迎頭趕上的機會，但她隨即恢復心情、穩下腳步，後九洞再進帳三隻小鳥直接「關門」，最後以4桿差距擊敗獨居第二的泰國小鋼砲PK帕查拉朱達。

洪玉霖透露自己是個比較情緒化的人，容易把不好的經驗擴大，因此這場比賽可以說讓她徹底揮別本月初在美巡資格賽最後一關不幸退敗的不愉快經驗，也讓她更具信心，領取獎盃後開心地表示，「身為職業選手，我們用成績來說話；越努力不一定成績會越好，但我希望2024年我每天不要那麼emo（情緒化）。」

這也是21歲的洪玉霖今年台巡賽繼京懋盃女子公開賽後，今年的第2座公開賽冠軍，另外還在昨天的第二輪與陳思涵接力發揮能所不能的精神，先後在第12洞演出「一桿進洞」美技，讓這場比賽7年下來已經出現不可思議的6個Ace，洪玉霖也靠這座冠軍與一桿進洞獎金總計進帳100萬元，賽後她也激動地表示，將把獎金提供給一路無怨無悔支持她的爸爸媽媽購車，「因為爸爸說要換車，已經說了四年了。」

至於旅美好手程思嘉今天則靠2鳥、1柏忌以71桿作收，終場桿數為212桿，獨居第3名。徐薇淩則強拉尾盤，在台豐球場標準桿5桿的第17、18洞結束洞連續抓下兩隻小鳥，最後以71桿作收，總桿214桿與姚宣榆及李欣並列第4名。