體育推手獎今表揚典禮 潘文忠讚企業是選手最好後盾

教育部體育署在今天舉辦第15屆體育推手獎表揚典禮，包括「拳后」林郁婷、「黃金男雙」王齊麟、潘政琮、盧彥勳、范國宸、張家禾等選手都到場為贊助企業或是母企業站台，表達對於企業贊助與支持的支持，而教育部部長潘文忠也表示，今年是我國體育亮麗的一年，也期待選手明年能夠繼續努力。

今年體育推手獎共表揚55個獲獎單位，計95個獎項，在今天的表揚典禮上包括行政院政委林萬億、教育部部長潘文忠、體育署署長鄭世忠、中華奧會主席林鴻道、中華體育總會會長葉政彥等人都到場擔任頒獎人。

不少國內體育好手也都現身表揚典禮為其贊助企業或是母企業站台，包括林郁婷就特別前來感謝長庚醫療財團法人對於她多年來的幫助，前網球一哥盧彥勳與高球一哥潘政琮則是與長榮航空一同上台接受表揚，另外土銀羽球好手王齊麟、富邦悍將范國宸、台銀男籃張家禾、電信女籃也都到場為所屬企業站台，至於資深體育媒體人黃麗華、賴清宮也獲得推展類獎項。

教育部部長潘文忠在致詞時表示，今年台灣體育好手繳出亮麗成績，國光獎金更發出高達4億4670萬元，遠遠超出體育署所編列的預算，並動用到行政院第二預備金，不過院長陳建仁立即同意並表示，任何預算都有上限，但給予體育選手教練的獎金是沒有上限的，也希望明年大家能夠繼續努力，「除了政府、選手、教練的努力外，企業更是持續當最好的後盾，不管是長期贊助還是推廣，都是體育界的最大支持與後盾。」

至於長期贊助國內桌球、空手道、田徑基層好手的八馬國際，今年再度獲得長期贊助獎，董事長王文欽表示，「儘管政府對於體育的補助經費從80億提升到160億，也都是遠遠不夠的，所以我就幫助那些政府資源無法到達的地方，像是空手道、桌球我們就贊助不少基層好手，未來更希望能與其他有意願企業聯手一起打造桌球職業聯賽。」