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國際足總和歐洲足總擋歐超聯 歐洲法院判違法

中央社／ 布魯塞爾21日綜合外電報導

歐洲法院今天裁定，歐洲足球總會（UEFA）和國際足球總會（FIFA）阻止職業足壇豪門籌組歐洲超級聯賽（European Super League）另立山頭之舉，已經違反歐洲聯盟法律。

法新社報導，歐洲法院（European Court of Justice）今天裁定：「國際足總和歐洲足總規定任何球會間的新計畫須經由他們事先批准，像是歐洲超級聯賽，並且禁止球會和球員參加這些比賽。這種種規定違反歐盟法律。」

判決書面摘要中強調法院的判決不必然代表歐洲超級聯賽現在應獲許可，僅代表國際足總和歐洲足總在足球市場上「濫用支配地位」。

宣傳歐洲超級聯賽的A22體育管理諮詢公司（A22Sports Management）宣稱勝利。

A22體育管理諮詢公司執行長瑞查特（BerndReichart）在社群媒體平台發文稱：「我們贏得競爭的權利。歐洲足總的壟斷已經結束。足球自由了。」

對於歐洲法院的判決，西班牙甲級足球聯賽（LaLiga）深感憤怒，並在前稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示：「今天，我們比以往任何時候都更加重申這一點，那就是『超級聯賽』是一種自私和精英主義的模式。」

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