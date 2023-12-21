高球／生涯第二度一桿進洞！洪玉霖台哥大女子賽領先6桿進決賽輪

延續首輪好手感，我國高球女將洪玉霖今天在2023台灣大哥大女子公開賽第二輪再射下4鳥，另外在標準桿3桿的第12洞上演「一桿進洞」獵鷹神技，以總桿數135（-9）桿獨居領先；同天陳思涵也在同洞演出同樣美技，地主雙姝同譜紀錄。

2018年台灣大哥大女子公開賽，第一輪張亞琦率先在東華球場第16洞擊出一桿進洞，隔天陳子涵、邱齡緹與李旻也相繼在同一洞一桿進洞，四人在同一洞打出一桿進洞的紀錄絕無僅有，隔年正式獲得金氏世界紀錄的考核與認證。

今年台灣大哥大女子公開賽首度移師彰化台豐球場，再度出現同洞一桿進洞紀錄，先是陳思涵以8號鐵桿打出個人職業生涯第一個一桿進洞，讓她獲得市價16.8萬八軸桿身全套球具：約莫兩個小時之後，洪玉霖在同一洞一樣用8號鐵桿漂亮一揮，小白球筆直朝洞口飛去，球落地後滾了兩下滑進洞中。

洪玉霖表示，這是她第二次在職業比賽中打出「hole in one」，之前在日本比賽也打過一次。儘管根據大會規定，這一洞的一桿進洞獎只能由首位打出的選手獲得，不過台灣大哥大董事長蔡明忠鼓勵選手能所不能，隨即決定加碼發放8萬元獎金給洪玉霖，同時台豐球場也決定大方加碼，送上大紅包來慶祝這個難得的成就，洪玉霖賽後也直呼：「不可思議！」

這記精彩絕倫的一桿只是洪玉霖第二輪眾多亮點中的一個，她另外抓下4鳥，若不是第15洞吞下柏忌，差點寫下兩輪無柏忌的完美演出。

6桿領先是洪玉霖職業生涯進入最後一輪決賽握有過的最大桿數優勢，剛打完美巡資格賽的她認為，回來台灣打球感覺距離比較短，原本在美國第二桿要用到長鐵桿或小雞腿進攻果嶺，現在只要用短鐵桿或劈起桿就足夠，因此抓鳥的機會大增。

地主好手姚宣榆與陳宇茹今天雙雙力爭上游，姚宣榆靠最後兩個五桿長洞連賺2隻小鳥，以全場次佳的69（-3）桿繳卡；陳宇茹也靠最後一洞的再見博蒂打出70（-1）桿好成績，兩人目前同以141桿（-3）總和美巡賽好手程思嘉、今年已經贏過三場台巡賽的泰國「小鋼砲」帕查拉朱達並列第二。