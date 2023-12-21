快訊

嘉義市立委選情膠著 綠營議員掀茶壺風暴 藍營能逆轉勝？

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

獨／賴清德老家遞申報資料 新北財政局：將課徵追繳5年地價稅

足球／姆巴佩25歲生日梅開二度 首度與16歲弟弟並肩作戰

聯合新聞網／ 綜合報導
姆巴佩(左)、姆巴佩弟弟（右）。 法新社
姆巴佩(左)、姆巴佩弟弟（右）。 法新社

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天過25歲生日，同屬巴黎聖日耳曼的16歲弟弟E.姆巴佩（Ethan Mbappe）也迎來職業生涯初登板。

巴黎聖日耳曼在法甲第17輪賽事迎戰梅斯，兩隊上半場都沒進球。下半場第49分鐘，維蒂尼亞（Vitinha）進球，助大巴黎1：0領先。第60分鐘姆巴佩禁區外長射，進帳第2分。

梅斯隊長烏多爾（Matthieu Udol）第72分鐘頭錘破網追回1分，姆巴佩在第83分鐘梅開二度，終場大巴黎以3：1獲勝，戰績12勝4和1敗，積分40分排法甲第1。

值得一提的是，E.姆巴佩在下半場傷停時間上場，這是他職業生涯首戰。他的位置是中場，本場9次觸球，9次傳球都成功。

姆巴佩

相關新聞

足球／姆巴佩25歲生日梅開二度 首度與16歲弟弟並肩作戰

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天過25歲生日，同屬巴黎聖日耳曼的16歲弟弟E.姆巴佩（Ethan Mbappe）也迎來職業生涯初登板。 巴黎聖日耳曼在法甲第17輪賽事迎戰梅斯

高球／台灣大哥大女子賽找信心 洪玉霖獨居領先

總獎金500萬元的「2023年台灣大哥大女子公開賽」今天正式點燃戰火，我國好手洪玉霖打出4鳥、無柏忌的完美表現，繳出全場...

足球／國小世界盃邁入第5屆 協和、東里喊話拚連霸

邁入第5屆的國民小學足球世界盃將在25日於嘉義縣展開預賽賽程，今天舉行的記者會中包括上學年男子組冠軍台中市協和國小、女子...

羽球／戴資穎連8年破8萬分歷史首見 將挑戰大馬賽史上最多冠

我國一姊戴資穎日前勇奪生涯第4座年終賽女單冠軍，她的年度積分也重回9萬大關，成為史上首位連8年積分破8萬的女單球員。 戴資穎2016年11月登上球后，該賽季結束後積分為8萬4611分，此後連8年

高球／台灣大哥大女子公開賽 今彰化揮桿

總獎金五百萬元的二○二三年台灣大哥大女子公開賽今天正式點燃戰火，昨天台灣大哥大董事長蔡明忠率先開球，為賽事揮出漂亮第一桿...

跆拳道／羅嘉翎有望獲奧運資格 中華隊亞資賽再拚3席

世界跆拳道聯盟明年1月將公布最新奧運積分排名，羅嘉翎有望提前取得奧運資格，而台灣跆拳道代表隊後續將展開國手選拔，希望能在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。