足球／姆巴佩25歲生日梅開二度 首度與16歲弟弟並肩作戰
法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天過25歲生日，同屬巴黎聖日耳曼的16歲弟弟E.姆巴佩（Ethan Mbappe）也迎來職業生涯初登板。
巴黎聖日耳曼在法甲第17輪賽事迎戰梅斯，兩隊上半場都沒進球。下半場第49分鐘，維蒂尼亞（Vitinha）進球，助大巴黎1：0領先。第60分鐘姆巴佩禁區外長射，進帳第2分。
梅斯隊長烏多爾（Matthieu Udol）第72分鐘頭錘破網追回1分，姆巴佩在第83分鐘梅開二度，終場大巴黎以3：1獲勝，戰績12勝4和1敗，積分40分排法甲第1。
值得一提的是，E.姆巴佩在下半場傷停時間上場，這是他職業生涯首戰。他的位置是中場，本場9次觸球，9次傳球都成功。
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