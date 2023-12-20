高球／台灣大哥大女子賽找信心 洪玉霖獨居領先

總獎金500萬元的「2023年台灣大哥大女子公開賽」今天正式點燃戰火，我國好手洪玉霖打出4鳥、無柏忌的完美表現，繳出全場最佳的68（-4）桿，以兩桿之多領先群雌。

陳伶潔與日本選手岡村優以70（-2）桿暫居第二，2021年奪冠的旅美好手徐薇淩打出71（-1）桿，和明年將加入LPGA的程思嘉及陳宇茹等10名好手暫時並列第4名。

去年與前年都在台豐球場贏得TLPGA建大輪胎盃高球賽冠軍的洪玉霖，儘管賽前普遍被看好是本都冠軍的熱門人選，但卻意外今天能打出佳音，因為她上個月底的美巡賽資格賽最後一關被刷下來，信心備受打擊，到現在還無法完全平復。

洪玉霖美巡資格賽最後一關同組的韓國與日本選手，最後都名列前茅考上明年美巡賽，對她造成龐大壓力，「我頓時感覺人外有人，想要打上美巡賽，幾乎不能出錯，她們出錯都能救回來，我就有太多非受迫性失誤，且一失手就會掉桿，差別在

回台參賽的洪玉霖把本周當成「療傷止痛」之旅，但無心插柳卻意外收穫豐碩。

尋求第2座台灣大哥大女子公開賽金盃的徐薇淩，僅以3桿差緊追，但她對自己首日表現不是太滿意，只勉強打了剛好及格的60分。