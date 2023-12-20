高球／台灣大哥大女子公開賽 今彰化揮桿

總獎金五百萬元的二○二三年台灣大哥大女子公開賽今天正式點燃戰火，昨天台灣大哥大董事長蔡明忠率先開球，為賽事揮出漂亮第一桿，地主旅外好手徐薇淩、李旻、姚宣榆與程思嘉也將在一連三天的賽事爭取年度封關大戰金盃。

連續第七年舉辦的台灣大哥大女子公開賽，今年共有卅七位外籍選手報名，創下三年來最高紀錄；地主除五位旅外好手回台參賽，台巡賽排名前廿的好手幾乎全員到齊，讓今年最後一場女子台巡大賽未演先轟動。

昨天賽會先舉行開球儀式和職業業餘配對賽，開球的蔡明忠表示，新冠肺炎疫情結束後，很高興看到卅七位外籍選手來台競賽，提供台灣選手最好的磨練球技的機會，希望一○二位選手在彰化打出最好成績，同時勉勵台灣大體育家族的徐薇淩及李旻，續拚二○二四年巴黎奧運。

李旻是台灣大哥大女子公開賽二○一八年冠軍，徐薇淩二○二一年登頂，雙姝都以挑戰第二座金盃為目標。已連九年征戰美國ＬＰＧＡ的徐薇淩透露，今年每場比賽都遇許多內心煎熬，但也學會逆境中轉念，期待回台參賽能繳出亮眼表現。

今年賽事首度移師彰化台豐高爾夫俱樂部，主視覺也首度嘗試手繪風格，由曾獲紅點傳達設計獎的廿九歲設計師萬向欣設計，手繪線條生動呈現球場丘陵的起伏，台灣大哥大彩球標誌的十二邊框也巧妙融入外框中。