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跆拳道／羅嘉翎有望獲奧運資格 中華隊亞資賽再拚3席

中央社／ 台北19日電
世界跆拳道聯盟明年1月將公布最新奧運積分排名，羅嘉翎有望提前取得奧運資格。 聯合報系資料照
世界跆拳道聯盟明年1月將公布最新奧運積分排名，羅嘉翎有望提前取得奧運資格。 聯合報系資料照

世界跆拳道聯盟明年1月將公布最新奧運積分排名，羅嘉翎有望提前取得奧運資格，而台灣跆拳道代表隊後續將展開國手選拔，希望能在明年3月亞洲區資格賽再添3張門票。

世界跆拳道大滿貫冠軍系列賽17日在中國無錫落幕，杭州亞運金牌、中國名將駱宗詩儘管在女子57公斤級以銀牌作收，但憑藉大滿貫積分第1，提前獲得奧運資格。

除了大滿貫積分排行榜第1選手可前進奧運外，奧運積分排名榜前5名也可提前獲得奧運入場券，羅嘉翎目前在女子57公斤級暫居第6，在世界第1駱宗詩提前獲得奧運資格情況下，可望遞補獲得奧運席次，教練劉聰達接受中央社記者訪問時表示：「將以明年1月世界跆拳道聯盟公布為主。」

羅嘉翎今年在世界跆拳道錦標賽、杭州亞運都奪得銀牌，但她飽受傷勢困擾，先在下半年被檢查出左腳疲勞性骨折，近期又發生肋骨挫傷，劉聰達表示，羅嘉翎今天赴醫院確認傷勢情況，若能提前取得奧運資格，明年賽事規劃將能更彈性，也能夠好好養傷。

台灣跆拳道隊上屆東京奧運派出4名選手參賽，目前除上屆銅牌的羅嘉翎有望靠著奧運積分遞補、提前前進奧運外，總教練劉祖蔭透露，其餘選手將透過明年3月在中國舉行的亞洲區資格賽，爭取參賽機會。

由於各國最多只能在明年亞洲區資格賽獲得2名男子、2名女子參賽席位，且已取得奧運席次的量級，不得參賽，據了解，台灣隊在考量優勢以及各國在各量級取得巴黎奧運資格情況，預計資格賽將鎖定女子49公斤級、男子68公斤級與男子80公斤級以上量級。

中華民國跆拳道協會本週將召開選訓會議討論，明年巴黎奧運亞洲區資格賽報名參賽量級，後續也將送體育署審查，預計明年1月展開國手選拔。

若台灣隊確定派人參加上述亞洲資格賽3個量級，在杭州亞運男子80公斤以上摘銅的李孟恩有機會出線，而黃映瑄、蘇柏亞將競爭女子49公斤級，至於男子68公斤級人選可能從徐晧祐、邱義睿之中挑選。

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