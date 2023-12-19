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高球／台灣大哥大女子公開賽明登場 地主雙嬌嗆聲搶冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2023台灣大哥大女子公開賽賽前記者會上，7位高球女將互別苗頭，作勢爭奪冠軍獎盃。圖／台灣大哥大提供
2023台灣大哥大女子公開賽賽前記者會上，7位高球女將互別苗頭，作勢爭奪冠軍獎盃。圖／台灣大哥大提供

總獎金500萬元的「2023年台灣大哥大女子公開賽」明天正式登場，今天女將們先禮後兵，兩位拿過冠軍的「地主」徐薇淩李旻俏皮互嗆，目標都是奪下史無前例的賽史第2冠。

旅美9年的徐薇淩是2021年冠軍，她直接宣告，想為自己的獎盃櫃再添一座冠軍，這場比賽有百分之85的信心可以贏球；2018年冠軍李旻回嘴說，徐薇淩2年前才贏得這場大賽冠軍，「風水輪流轉」，今年自己贏面較大。

李旻明年美巡賽將先從次巡賽出發，她露透今年年初原本調整不錯，可惜年中受傷後表現不如預期理想，她也很努力想把自己拉回到年初的狀態，「我有持續在進行修正改變，希望能很快看到努力的成果！」

台灣大哥大董事長蔡明忠在開球儀式中為大會揮出漂亮的第一桿。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大董事長蔡明忠在開球儀式中為大會揮出漂亮的第一桿。圖／台灣大哥大提供

2023年台灣大哥大女子公開賽明天起將進行一連三輪的賽事，今年吸引37位外籍好手報名，包括泰國的普洛依薔普（Ploychompoo Wilairungrueng）、泰國「小鋼砲」帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）、日本選手荒川侑奈都與會，地主也有5位旅外選手徐薇淩、李旻、程思嘉、姚宣榆和劉嬿參賽，加上台巡賽排名前20好手幾乎全員到齊，參賽陣容堅強。

台灣大哥大董事長蔡明忠博士期勉所有與賽球星與選手，今年在不同球場，持續突破自己，發揮能所不能的精神，揮出最佳成績，同時勉勵台灣大體育家族的徐薇淩及李旻，續拚2024年巴黎奧運。

賽事今年首度移師彰化台豐高爾夫俱樂部，相對於地勢平坦的東華球場，台豐球場坐落丘陵帶，18座球道順著天然山勢與地形高低起伏，開球台、球道與果嶺彼此間往往高低落差頗大，盲點也不少，對各路高手構成相當大挑戰。

徐薇淩 李旻 高爾夫

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