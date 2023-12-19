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運博會23日登場 玩到跨年

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
2023年台灣運動產業博覽會本周六登場，代言人江宏傑周日將親臨松山文創園區和民眾一起逛展。圖／台灣運動產業博覽會提供
2023年台灣運動產業博覽會本周六登場，代言人江宏傑周日將親臨松山文創園區和民眾一起逛展。圖／台灣運動產業博覽會提供

隔3年再登場的台灣運動產業博覽會，今年以「現時動態」為主題，周六將在松山文創園區開幕，為期10天盛會橫跨耶誕佳節和跨年周末，給民眾帶來一場年度運動盛會。

2023年台灣運動產業博覽會展期從23日一路到明年1月1日，展場從松山文創園區一號倉庫橫跨到五號倉庫，在超過1800坪的空間打造多元主題。

今年主題中，「光耀世界」展區展現台灣優秀選手在國際四大賽事中的卓越表現，「即刻登場」展區融匯基層運動、業餘賽事至職業聯盟，呈現學生體育競賽、企業聯賽的精采場景，加上集結最強應援的啦啦隊與吉祥物，成展出亮點。

「產業動態」匯聚運動科技企業品牌與突顯新興科技在運動領域的嶄新應用，見證運動科技的最前線，體驗數位化運動帶來的無限可能。

今年展覽集結超過100家企業與體育團體協會，另邀37位運動選手出借展品150件以上，擔任代言人的桌球名將江宏傑24日下午也將親臨展場，和民眾一同逛展過耶誕。

除靜態運動產業內容及體壇發展歷史展示，台灣運動產業博覽會還有34場活動，從「體操精靈」丁華恬、空手道金牌女將谷筱霜分享女性運動員甘苦談，到中華職棒新科冠軍味全龍的粉絲感謝祭、何守正領軍的聖誕運動派對等，PLG桃園璞園領航猿、職棒樂天女孩和PLG啦啦隊女孩也將在展期間和粉絲互動。

運動 文創 體育 谷筱霜 江宏傑 味全龍 丁華恬 樂天女孩 桃園璞園領航猿

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