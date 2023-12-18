羽球年終賽／兩度搶冠都敗給戴資穎 馬琳：仍以自己為榮
西班牙前球后馬琳（Carolina Marín）相隔3年再打進BWF年終賽最終戰，和生涯獨缺的大賽金盃仍差最後一哩路，且她兩度都敗在我國「一姊」戴資穎手中，兩度「銀恨」坦言遺憾。
目前30歲的馬琳，2015年就登上球后寶座，2016年奪下里約奧運女單金牌，成為史上第一位贏下奧運單打金牌的非亞洲女將，且3度打下世錦賽金盃，2019年雖遇右膝十字韌帶撕裂大傷，但復健回歸後仍有競爭力，今年世錦賽再打到決賽，世界排名已回升到世界第5。
年終賽以分組第一晉級淘汰賽的馬琳，4強賽再度擊敗「地主希望」陳雨菲，昨天最終戰碰小戴也以21：12先下一城，但小戴後來居上以21：14、21：18逆轉，連兩次年終賽決賽碰馬琳都上演逆轉勝。
兩度錯過年終賽金盃，馬琳接受BWF官網訪問提到，第一局自己打出很好表現，第二局技術暫停前狀態也好，「我想和她展現，如果她想擊敗我，她必須全力拚戰，但突然之間我出現很多失誤。」
「我非常失望，但也為自己為榮，今年對我是很辛苦的一年，有很多高低起伏，我認為我走在正確的路上，持續進步。」馬琳分享說，來到年終賽並沒任何目標，能打進決賽也奮戰到最後一刻，僅管最後出現些失誤，仍以自己為榮。
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