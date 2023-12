羽球年終賽／「下半年狀態不理想」 戴資穎奪冠發337字文吐心聲

我國羽球一姊戴資穎擊敗西班牙前球后馬琳(Carolina Marín),奪下BWF羽球年終總決賽女單冠軍,這也是小戴生涯第4座年終大賽金盃。賽後她在個人IG上發表337字文章,回憶今年的旅程,並感謝團隊和球迷支持,但也對自己下半年的狀態感到失望。

小戴寫道,「真心感謝現場球迷給我極大的支持和鼓勵(Thanks for all your support),謝謝我的團隊,這場比賽真的非常不容易,因為受傷讓我缺乏很多訓練,也學著讓自己放寬心。謝謝團隊替我想很多復健訓練及找回膝蓋的方法,謝謝學弟一直讓我練習不用跑的手感(這個最累),也謝謝林瀛洲醫師和周適偉醫師給我很多的協助,讓我能順利趕上年終賽。」

「整個下半年狀態不太理想,也遇到一些困難,設定的目標一個也沒達成,對自己實在感到很失望…對於今年最後一場比賽,完全不看好自己,認為連出小組都很困難,沒想到幸運晉級,還打到決賽…更幸運的拿下冠軍,當下累到不知道要幹嘛…(表情管理方面完全失控),我也顧不了這麼多了。」

「連想要比的愛心都忘了~昨天出場的歌是蔡依林的玩美,愛心也是看她學的~只好在自己拍照的時候比一下,我們明年見。2024我來了。」