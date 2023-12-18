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羽球年終賽／「下半年狀態不理想」 戴資穎奪冠發337字文吐心聲

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎逆境勝出勇奪BWF年終賽女單冠軍。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎逆境勝出勇奪BWF年終賽女單冠軍。 圖／Badminton Photo提供

我國羽球一姊戴資穎擊敗西班牙前球后馬琳（Carolina Marín），奪下BWF羽球年終總決賽女單冠軍，這也是小戴生涯第4座年終大賽金盃。賽後她在個人IG上發表337字文章，回憶今年的旅程，並感謝團隊和球迷支持，但也對自己下半年的狀態感到失望。

小戴寫道，「真心感謝現場球迷給我極大的支持和鼓勵（Thanks for all your support），謝謝我的團隊，這場比賽真的非常不容易，因為受傷讓我缺乏很多訓練，也學著讓自己放寬心。謝謝團隊替我想很多復健訓練及找回膝蓋的方法，謝謝學弟一直讓我練習不用跑的手感（這個最累），也謝謝林瀛洲醫師和周適偉醫師給我很多的協助，讓我能順利趕上年終賽。」

「整個下半年狀態不太理想，也遇到一些困難，設定的目標一個也沒達成，對自己實在感到很失望…對於今年最後一場比賽，完全不看好自己，認為連出小組都很困難，沒想到幸運晉級，還打到決賽…更幸運的拿下冠軍，當下累到不知道要幹嘛…（表情管理方面完全失控），我也顧不了這麼多了。」

「連想要比的愛心都忘了～昨天出場的歌是蔡依林的玩美，愛心也是看她學的～只好在自己拍照的時候比一下，我們明年見。2024我來了。」

戴資穎 小戴

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