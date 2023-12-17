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羽球年終賽／奪冠獲6百萬獎金 戴資穎萌笑：不曉得那麼高

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供

我國「一姊」戴資穎BWF年終賽連2天上演逆轉勝，昨天4強扳倒南韓「世界球后」安洗瑩，今天最終戰碰西班牙前球后馬琳（Carolina Marín）再以12：21、21：14、21：18奪勝，迎接生涯第4座年終大賽金盃及20萬美金冠軍獎金。

BWF年終賽總獎金250萬美金，男單和女單冠軍都可獲得20萬美金（約627萬新台幣）獎金，小戴賽後在混合採訪區被大陸媒體問獎金打算怎麼發，她立刻笑開懷。

「我其實還不曉得這獎金這麼高，因為也沒有想過可以打到決賽。」年終賽前兩戰都因傷退賽的小戴之前也曾透露，膝傷才剛回歸，身體還在復原，並非處於百分百狀態，每戰只求盡力。

小戴還透露，今天出賽前還和大陸女雙好手賈一凡說加油，賈一凡也回應加油，還補了一句「為了獎金」，讓小戴有些困惑，「因為我沒有去看有多少獎金，我很意外可以打到現在。」

賈一凡和搭擋陳清晨今天在開場的女雙決賽直落2拍下南韓組合白荷娜／李紹希，不過女雙冠軍獎金是兩人共享21萬美金，還有陸媒提醒小戴是拿將近賈一凡的雙倍獎金。

這是小戴生涯第4座年終賽金盃，冠軍數傲視群雌；年終大賽金盃也是小戴本季個人第3冠，為今年賽季完美作結。

戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎3局逆轉馬琳，奪下BWF年終賽女單冠軍。圖／Badminton Photo提供

安洗瑩 戴資穎

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