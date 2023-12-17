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桌球／WTT女子總決賽 鄭怡靜、李昱諄止步雙打4強

中央社／ 台北17日電
鄭怡靜(左)、李昱諄。 新華社
鄭怡靜(左)、李昱諄。 新華社

在日本名古屋舉行的WTT女子總決賽，台灣桌球女雙搭檔鄭怡靜、李昱諄今天在4強賽面對日本組合木原美悠、長崎美柚，不幸以9比11、9比11、8比11落敗，無緣冠軍戰門票。

台灣女雙組合鄭怡靜、李昱諄高居世界第4，今天面對的木原美悠、長崎美柚世界排名第7。首局開打後台灣組合就以4比0領先，但隨後被對手追成5比5平手。

儘管木原美悠、長崎美柚再以9比6拉開差距，但台灣組合並沒有放棄，又追成9比9平手，只可惜最後關頭連續2次失誤，讓對手先以11比9收下首局。

第2局開賽後鄭怡靜、李昱諄就以2比7落後，但隨即連得7分反以9比7超前，只可惜又被對手連得4分，台灣組合第2局又以9比11落敗。

台灣組合在第3局開賽後又以2比7落後，但接著靠著鄭怡靜多次主動強勢進攻，追到6比7落後，只可惜後繼無力，再以8比11落敗，也宣告今年世界桌球職業大聯盟（WTT）年終賽程結束。

教練鄭佳奇在接受中央社訪問時說，雖然之前雙方打過幾次，但今天對方打法變化比較多，「我們雖然很試著調整，也多次把分數追到平手，比較可惜就是李昱諄的經驗還是稍微嫩了一點，所以關鍵時刻沒能咬住。」

鄭佳奇透露，這次年終賽打得還可以接受，鄭怡靜有拿出應有的實力，「但畢竟2人最近一起練習的時間比較少，接下來會繼續努力訓練。」

鄭怡靜 桌球 大聯盟

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