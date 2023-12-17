羽球年終賽／戴資穎決賽強碰馬琳 前球后頂尖對決搶冠

我國「一姊」戴資穎昨天BWF年終賽4強賽演出史詩級逆轉勝，決勝局在10：19下戲劇逆轉南韓「世界球后」安洗瑩，生涯第7度闖年終賽決賽，台灣時間今天約下午4點將對決西班牙前球后馬琳（Carolina Marín），上演雙姝生涯第23度對決。

30歲的馬琳是歐洲羽壇最具指標的女將，2016年里約奧運奪金，更成為史上第一位贏下奧運單打金牌的非亞洲女將，且3度打下世錦賽金盃。

2015年就登上球后寶座的馬琳，2019年遇右膝十字韌帶撕裂大傷，但復健回歸後仍有競爭力，目前世界排名已回升到世界第5，生涯獨缺的大賽冠軍就是年終賽。

2018年開始的BWF年終賽前身是超級巡迴賽總決賽，小戴2014年首奪金盃，16年二度捧冠，2020年再度登頂，今年7度打進最終戰，將尋求生涯第4度年終大賽金盃。

兩位前後任球后過去對決22次，勝負剛好各半；今年兩人4度交手都是8強碰頭，馬琳以3勝1敗略居上風，不過昨天馬琳也是歷經3局大戰才辛苦擊敗「地主」陳雨菲，今天和小戴的話題對決預估是五五波。

女單決賽安排在今天第3場，第一場男雙下午2點開場，女雙決賽完就是女單頂尖交鋒，預計台灣時間下午4點進行，MOD愛爾達進行直播。