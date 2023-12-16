足球／安聯國際嘉年華今登場 為台北龍U12出征日本打氣

「2023安聯國際嘉年華」12月16日至17日在台北市立大學足球場舉行，除了有精彩好看的足球賽事，特別進行「身心障礙足球體驗活動」，同時更為台北市台北龍足球俱樂部U12舉辦球衣受贈儀式，由台北市政府體育局長王泓翔親自為小球員們披上戰袍，小將們即將在月底出征2023磐田山葉U12足球盃，預祝小球員們旗開得勝。

安聯人壽於12月16日至17日舉辦「2023安聯國際嘉年華」，現場有U15組、組U18以及成人組的足球賽事，其中別具意義就是「身心障礙足球體驗活動」，邀請到台北市三玉國小、與幾位非常熱愛足球和戶外運動的小朋友們一起加入，由教練帶領小朋友熱身、帶傳球的訓練，18位小朋友都可以獲得證書、安聯人壽紀念毛巾、利百代禮包以及專屬球衣，落實帕拉林匹克精神，也讓小朋友們玩得不亦樂乎。

安聯集團多年來贊助奧林匹克／帕拉林匹克活動，更曾贊助中華帕運代表隊旅平險和加菜金，期許能以實際動支持這群用堅持與毅力克服身障的運動員們，因此特別舉行「2023安聯國際嘉年華」身心障礙足球體驗；且在台灣，安聯更冠名贊助安聯小小世界盃邁入十週年，一年有破千支球隊參加，是台灣規模最大的企業贊助幼兒足球賽事，今年再贊助台北龍足球俱樂部U12，將參加月底在日本舉辦的2023磐田山葉U12足球盃。

2023磐田山葉U12足球盃共邀請16支勁旅參加，台灣由台北市台北龍足球俱樂部U12代表，台北市政府體育局冠名與安聯人壽贊助，經由台北市校園社區足球深耕計畫前進台北市12個行政區國小足球推廣，選出多位國小足球隊優秀小將，包括公館國小、大安國小、中正國小等組成的聯隊；公館國小剛拿下2023年台北市青年盃足球錦標賽少年組冠軍與2023年全國學童盃六年級組殿軍；大安國小也曾獲得2022年全國學童盃學校組U11殿軍，實力獲得全國肯定。

台北龍U12代表隊教練團則由前國腳張涵、何建彥擔任，並由企業甲級足球聯賽台北龍足球俱樂部經理梁保華擔任總教練，台北市政府體育局長王泓翔今天特地蒞臨，為小球員披上專屬戰袍，勉勵小球員們加油，也期許台北市足球發展能夠越好，被更多人看見。

而這也是台北龍U12代表隊教首次組隊參加2023磐田山葉U12足球盃，總教練梁保華表示，「我們大概是在12月初成軍，一週練習一次，不過球員都是校隊為主，小球員都是第一次到國外比賽，想必會覺得很緊張，加上可能第一次踢11人制的比賽，會很不習慣，但我都告訴他們，這是很好的學習機會，既然下場比賽，就是抱著一定要贏的決心，一定會是很好的經驗。」