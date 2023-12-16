快訊

俄羅斯芭蕾舞團謝幕跳「科目三」 大陸網友傻一片：沒想過這種文化輸出

7縣市低溫特報！局部地區恐跌破10度 這天起更冷

進擊的台式美食1／不只珍奶小籠包 麥味登本月首登日本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／安聯國際嘉年華今登場 為台北龍U12出征日本打氣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北市政府體育局長王泓翔（中）、安聯人壽副理林逸珊一同為小選手加油。圖／迷你足球協會提供
台北市政府體育局長王泓翔（中）、安聯人壽副理林逸珊一同為小選手加油。圖／迷你足球協會提供

「2023安聯國際嘉年華」12月16日至17日在台北市立大學足球場舉行，除了有精彩好看的足球賽事，特別進行「身心障礙足球體驗活動」，同時更為台北市台北龍足球俱樂部U12舉辦球衣受贈儀式，由台北市政府體育局長王泓翔親自為小球員們披上戰袍，小將們即將在月底出征2023磐田山葉U12足球盃，預祝小球員們旗開得勝。

安聯人壽於12月16日至17日舉辦「2023安聯國際嘉年華」，現場有U15組、組U18以及成人組的足球賽事，其中別具意義就是「身心障礙足球體驗活動」，邀請到台北市三玉國小、與幾位非常熱愛足球和戶外運動的小朋友們一起加入，由教練帶領小朋友熱身、帶傳球的訓練，18位小朋友都可以獲得證書、安聯人壽紀念毛巾、利百代禮包以及專屬球衣，落實帕拉林匹克精神，也讓小朋友們玩得不亦樂乎。

安聯集團多年來贊助奧林匹克／帕拉林匹克活動，更曾贊助中華帕運代表隊旅平險和加菜金，期許能以實際動支持這群用堅持與毅力克服身障的運動員們，因此特別舉行「2023安聯國際嘉年華」身心障礙足球體驗；且在台灣，安聯更冠名贊助安聯小小世界盃邁入十週年，一年有破千支球隊參加，是台灣規模最大的企業贊助幼兒足球賽事，今年再贊助台北龍足球俱樂部U12，將參加月底在日本舉辦的2023磐田山葉U12足球盃。

2023磐田山葉U12足球盃共邀請16支勁旅參加，台灣由台北市台北龍足球俱樂部U12代表，台北市政府體育局冠名與安聯人壽贊助，經由台北市校園社區足球深耕計畫前進台北市12個行政區國小足球推廣，選出多位國小足球隊優秀小將，包括公館國小、大安國小、中正國小等組成的聯隊；公館國小剛拿下2023年台北市青年盃足球錦標賽少年組冠軍與2023年全國學童盃六年級組殿軍；大安國小也曾獲得2022年全國學童盃學校組U11殿軍，實力獲得全國肯定。

台北龍U12代表隊教練團則由前國腳張涵、何建彥擔任，並由企業甲級足球聯賽台北龍足球俱樂部經理梁保華擔任總教練，台北市政府體育局長王泓翔今天特地蒞臨，為小球員披上專屬戰袍，勉勵小球員們加油，也期許台北市足球發展能夠越好，被更多人看見。

而這也是台北龍U12代表隊教首次組隊參加2023磐田山葉U12足球盃，總教練梁保華表示，「我們大概是在12月初成軍，一週練習一次，不過球員都是校隊為主，小球員都是第一次到國外比賽，想必會覺得很緊張，加上可能第一次踢11人制的比賽，會很不習慣，但我都告訴他們，這是很好的學習機會，既然下場比賽，就是抱著一定要贏的決心，一定會是很好的經驗。」

延伸閱讀

泰勒絲明年來台大巨蛋開唱？傳巡演有3空檔 北市府回應

議員揪大巨蛋比賽場館漏水 蔣萬安：即刻處理

亞錦大巨蛋開幕賽票秒殺！ 北市已逮53黃牛 蔣萬安：嚴查嚴辦

台北大巨蛋亞錦賽門票今再「秒殺」警察局共逮53名黃牛

相關新聞

羽球年終賽／落後9分大逆轉！戴資穎終結對戰安洗瑩6連敗晉級決賽

我國羽球一姊戴資穎在BWF年終賽與世界球后安洗瑩連續兩天碰頭，雙方今天在女單4強賽交手，僅管戴資穎處在對戰6連敗，但仍是...

羽球年終賽／坦言逆轉安洗瑩很難 戴資穎盼再堅持一下

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF年終賽4強賽面對世界球后安洗瑩，在決勝局一度落後達到9分的情況下，最終上演戲劇化逆轉秀，不...

足球／安聯國際嘉年華今登場 為台北龍U12出征日本打氣

「2023安聯國際嘉年華」12月16日至17日在台北市立大學足球場舉行，除了有精彩好看的足球賽事，特別進行「身心障礙足球...

羽球年終賽／決勝局12比1瘋狂攻勢 戴資穎逆轉晉決賽力爭第4冠

台灣羽球一姐戴資穎今天再展強心臟本色，決勝局克服10比19落後，靠著一波不可思議的12比1攻勢逆轉勝，以2比1淘汰韓國球...

王冠閎主持初體驗自評8分 湯智鈞慶幸沒念錯名字

第3屆宏願典範運動教練獎頒獎典禮今天登場，連3年擔任主持人、射箭選手湯智鈞坦言，仍會緊張，但至少沒念錯名字，而「台灣蝶王...

桌球／WTT女子總決賽 鄭怡靜與李昱諄晉級雙打4強

世界桌球職業大聯盟（WTT）女子總決賽雙打首輪賽事今天登場，台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄僅花不到22分鐘，以11比9、11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。